Loại quả rẻ tiền, bán đầy chợ giúp quý ông cải thiện “chuyện ấy”

30 hợp chất dinh dưỡng với rất nhiều công dụng

Chia sẻ với phóng viên, TS. Lương Y Phùng Tuấn Giang, Chủ tịch Viện nghiên cứu phát triển y dược cổ truyền Việt Nam cho biết, dứa là một loại trái cây nhiệt đới với rất nhiều lợi ích do hàm lượng vitamin và khoáng chất dồi dào.

Các nghiên cứu gần đây cũng đã phát hiện ra rằng có ít nhất 30 hợp chất dinh dưỡng và hợp chất có hoạt tính sinh học trong dứa, bao gồm các loại đường, polyphenol và acid hữu cơ (chủ yếu là acid citric và L-malic).

Theo đó, đây là loại quả dù có tương đối ít calo, nhưng lại dồi dào vitamin C. Vitamin C thường được sử dụng để hỗ trợ chức năng hệ thống miễn dịch và giảm thiểu các triệu chứng ho, cảm lạnh và cúm.

Các nghiên cứu cho thấy rằng tiêu thụ trái cây giàu vitamin C thường xuyên có thể chống lại được các bệnh nhiễm trùng, cả virus và vi khuẩn, cũng như phòng chống bệnh ung thư.

Vitamin C là một loại vitamin tan trong nước, có tác dụng chống oxy hóa, duy trì sức khỏe của các mô liên kết của cơ thể và nó có khả năng tổng hợp collagen. Vitamin C cũng có thể giúp làm dịu, dưỡng ẩm da trong trường hợp da cháy nắng, da khô và bị kích ứng.

Dứa có thể giúp cơ thể chúng ta chống lại tác hại của các gốc tự do và giảm viêm, gốc tự do còn là nguyên nhân góp phần vào sự phát triển của ung thư.

Dứa cũng là loại trái cây giàu chất xơ có thể giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính, bao gồm cả ung thư đại trực tràng. Chất xơ cũng có thể làm giảm lượng đường huyết, giúp phòng chống bệnh tiểu đường.

Đặc biệt, TS. lương y Phùng Tuấn Giang nhấn mạnh chất xơ là lý do khiến dứa có lợi cho việc giảm cân. Do hàm lượng chất xơ cao, một trong những lợi ích của dứa là có thể giúp chúng ta cảm thấy nhanh no mà không phải nạp nhiều calo.

Dứa có thể giúp ngăn ngừa táo bón và giúp đường tiêu hóa khỏe mạnh, điều này rất hữu ích để giảm đầy hơi chướng bụng.

Ngoài ra, các nghiên cứu cho thấy ăn thực phẩm giàu chất chống oxy hóa có thể giúp ngăn ngừa vô sinh. Bởi vì các gốc tự do có thể gây hại cho hệ thống sinh sản, các loại thực phẩm có hoạt tính chống oxy hóa cao như dứa được khuyến khích cho những người đang cố gắng thụ thai.

Các chất chống oxy hóa trong dứa như vitamin C, β-carotene, các vitamin và khoáng chất khác như đồng, ảnh hưởng đến khả năng sinh sản của cả nam và nữ. “Về lợi ích của dứa đối với nam giới, chất chống oxy hóa đã được chứng minh là giúp tăng lưu lượng máu và khôi phục sự hình thành mô thích hợp trong cơ quan sinh dục, hỗ trợ tăng số lượng tinh trùng.

Tương tự, lợi ích của việc ăn dứa đối với phụ nữ bao gồm giảm viêm và hỗ trợ chữa lành các mô liên kết.

Ngoài ra, ăn dứa có thể tăng cường sự tự tin trong tình dục bởi dứa có thể giúp cơ thể và chất lỏng có mùi dễ chịu hơn”, TS. lương y Phùng Tuấn Giang thông tin

Bên cạnh những tác dụng trên dứa còn giúp bảo vệ chống lại bệnh tim mạch và béo phì, giúp ngăn ngừa bệnh hen suyễn, cung cấp các chất dinh dưỡng hỗ trợ sức khỏe tâm thần, có thể giúp chống lại bệnh ung thư, giảm viêm, hỗ trợ tiêu hóa…

Ai không nên ăn dứa?

Mặc dù rất nhiều lợi ích từ quả dứa nhưng không phải ai cũng nên ăn. Theo TS. BS Ngô Quang Hải, nguyên PGĐ Trung tâm đào tạo và chỉ đạo tuyến, Bệnh viện Châm cứu Trung ương, người có cơ địa dị ứng thì không nên ăn dứa.

Bởi trong quả dứa có men bromelin là một loại enzym có chức năng thủy phân protit, được ứng dụng để trị rất nhiều bệnh khác nhau.

Nhưng một số nghiên cứu cho thấy rất nhiều người dị ứng loại men này, sau khi ăn dứa từ 15 phút hoặc lâu hơn, bromelin kích thích cơ thể sinh ra các histamin làm xuất hiện các triệu chứng đau quặn bụng từng cơn, có thể lợm giọng, buồn nôn, nổi mày đay, ngứa ngáy khó chịu, môi tê dại, nặng hơn là khó thở.

Những trường hợp này hay gặp và diễn biến nặng ở bệnh nhân có tiền sử cơ địa dị ứng như mề đay, viêm da cơ địa, viêm mũi dị ứng, hen phế quản...

Nhóm thứ hai không nên ăn dứa là người mắc bệnh tiểu đường. Sở dĩ nhóm người này không nên ăn bởi vì dứa chín có hàm lượng đường cao nếu ăn nhiều sẽ có nguy cơ bị thừa cân béo phì. Nếu người mắc bệnh đái tháo đường muốn ăn dứa phải hỏi ý kiến bác sĩ điều trị.

Vẫn theo TS. BS Quang Hải bệnh nhân bị huyết áp cao cũng nên hạn chế ăn dứa. Người có tiền sử tăng huyết áp khi dùng nhiều dứa dễ gây hiện tượng nóng bừng mặt, đau đầu choáng váng... dễ có nguy cơ cơn tăng huyết áp. Bệnh nhân vị viêm răng, viêm loét dạ dày, lở loét khoang miệng cũng nên hạn chế ăn dứa.

Chất glucoside trong dứa có tác dụng kích thích mạnh với niêm mạc miệng, thực quản, khi ăn quá nhiều còn khiến tê bì ở lưỡi, cổ họng. Do đó, người khoẻ mạnh bình thường cũng không nên ăn nhiều dứa một lúc.

Ngoài ra, người bị bệnh dạ dày không nên ăn nhiều dứa, chỉ nên ăn một miếng rất nhỏ bởi dứa có chứa nhiều axit hữu cơ và một số enzyme làm tăng viêm loét niêm mạc dạ dày, đường ruột, dễ gây nôn nao, khó chịu.

Cuối cùng, những người dễ bốc hỏa cũng không nên ăn dứa. Nhiều người sau khi ăn dứa xong khoảng từ 30 phút đến một giờ thấy mệt mỏi, khó chịu, ngứa dữ dội khắp người, ngay sau đó thì cảm thấy nóng bừng và nổi mẩn. Đây là hiện tượng bốc hỏa.

Đối với những người đã bị một lần rồi càng phải thận trọng khi ăn dứa, tốt nhất là nên ăn ít để thăm dò.

