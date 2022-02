Vừa kết hôn với người vợ trẻ kém 20 tuổi, ông B.M.T 68 tuổi, trú tại Đống Đa, Hà Nội đã phải vào viện cấp cứu vì gãy 'cậu nhỏ'.

BS Hà Ngọc Mạnh – Trưởng khoa Nam học, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Việt Bỉ, Hà Nội cho biết anh vừa cấp cứu 1 ca gãy dương vật. Bệnh nhân là một người đàn ông U70 rồi nhưng vẫn muốn thay đổi tư thế khi yêu và kết quả gây chấn thương cậu nhỏ nặng.

Bệnh nhân vào viện trong tình trạng cậu nhỏ sưng, tím mọng như quả cà tím. Bệnh nhân đã bị từ vài tiếng trước nhưng cố gắng vì ngại vào viện. Chỉ đến khi thấy cậu nhỏ không ổn, ông T. mới được vợ trẻ đưa vào bệnh viện.



Ân ái với vợ trẻ, U70 phải nhập viện cấp cứu vì gãy 'cậu nhỏ' (Ảnh minh họa)

Khai thác qua đời sống của bệnh nhân, BS Mạnh cho biết bệnh nhân đã ly hôn từ vài năm trước, mới kết hôn lại. Khi kết hôn lại với người vợ trẻ kém mình gần 20 tuổi nên lúc âu yếm muốn “trẻ hoá” nhưng không ngờ khi thay đổi tư thế thì nghe tiếng rắc ở cậu nhỏ kèm theo triệu chứng đau nhói.

Vài phút sau tình trạng dương vật bắt đầu sưng tím như quả cà. Tuy nhiên, ông T xấu hổ nên hai vợ chồng ở nhà chườm lạnh cho đỡ đau. Chỉ đến khi không chịu được ông T. mới vào viện.

BS Hà Ngọc Mạnh cho biết gãy dương vật không phải là tai nạn hiếm gặp. Thi thoảng bác sĩ vẫn gặp các ca tai nạn này đa phần đều do nguyên nhân làm sai tư thế.

BS Nguyễn Quang Cừ tư vấn cho bệnh nhân.

BS Nguyễn Quang Cừ - Chuyên khoa Nam học – tiết niệu, BV Đa khoa An Việt Hà Nội cho biết khi dương vật bị gập đột ngột có thể do động tác giao hợp quá mạnh bạo trong khi đang quan hệ, thường do vợ ở trên và “nhiệt tình” quá. Dương vật bị “tuột” ra ngoài âm đạo, đầu dương vật ấn mạnh vô xương mu hay vùng xung quanh âm đạo. Cả hai cùng nghe một tiếng “rắc”, như tiếng cành khô gãy. Điểm lưu ý là gãy do quan hệ dễ xảy ra khi quan hệ ngoài luồng hơn là “cây nhà lá vườn”.



BS Cừ cho biết có nhiều trường hợp nam giới bị gãy cậu nhỏ do tay người khác bẻ. Có trường hợp bạn tình hưng phấn quá, bẻ luôn dương vật khi đang kích thích bằng tay. Hay gặp nhất đó là các trường hợp trẻ khi thấy cậu nhỏ chào cờ buổi sáng ngại quá muốn bẻ cho ỉu đi và kết quả dương vật cương bẻ quá tay gãy cả dương vật. Ngoài ra còn có các trường hợp tai nạn gãy dương vật do đang đi xe máy, do chơi thể thao…



Khi tiếp nhận các ca gãy dương vật, bác sĩ sẽ hỏi kỹ về tiền sử để có thể biết được nguyên nhân gẫy dương vật. Tuy nhiên, nhiều trường hợp bệnh nhân không cho biết nguyên nhân vì xấu hổ, hoặc nói về một nguyên nhân khác. Dựa vào kinh nghiệm lâm sàng bác sỹ có thể dự đoán được nguyên nhân. Nhiều trường hợp bệnh nhân không dám đến viện ngay, thường đến muộn khi dương vật sưng nề tụ máu nhiều và quá đau nhức.

Dương vật sưng to, bầm tím do khối máu tụ thoát ra tổ chức phần mềm quanh bao trắng, khối máu tụ thường tương ứng với vị trí rách bao trắng và đẩy dương vật cong về phía đối diện.



Khi bị gãy dương vật, bác sĩ Cừ khuyến cáo người bệnh nên tới ngay các cơ sở y tế để được khám và phẫu thuật ngay. Nếu người dân xấu hổ cố chịu đựng thì các triệu chứng giảm dần nhưung sau này dương vật sẽ thành cố tật có thể khiến nó bị cong, thậm chí khiến việc đi tiểu cũng khó chứ chưa nói tới chuyện quan hệ tình dục. Khi đó phẫu thuật lại càng khó hơn.

Trường hợp gãy dương vật ảnh hưởng tới cả đường niệu đạo bệnh nhân sẽ khó đi tiểu nên phải được thăm khám kiểm tra nếu chỉ ảnh hưởng ở thể hang sẽ xử lý phần thể hang, rách niệu đạo sẽ phải xử lý cả phần niệu đạo.



Để phòng gãy dương vật, BS Cừ khuyến cáo nam giới không nên quan hệ ở những tư thế nguy hiểm, các tư thế lạ. Khi quan hệ tình dục không nên vội vàng, quan hệ quá mạnh vì nóng vội, hoặc quá cuồng nhiệt khiến các anh có xu hướng quan hệ quá mạnh có thể gây ra tình trạng gãy dương vật bất cứ lúc nào. Đặc biệt, khi dương vật đang cương cứng nam giới không nên hành động quá mạnh để tránh tối đa nguy cơ rủi ro.

K.Chi

Bác sĩ nam khoa cảnh báo căn bệnh tình dục gia tăng Theo BS Nam khoa Nguyễn Bá Hưng, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội, từ sau Tết bệnh viện ghi nhận nhiều bệnh nhân đến khám vì liên quan tới các bệnh lây qua đường tình dục, trong đó có bệnh lậu.

Không cần thuốc xịt hay 'thần dược' viagra, đây mới là những thứ quý ông nên dùng Theo BS Nguyễn Thế Lương, PGĐ Bệnh viện Thận Hà Nội, chế độ ăn thiếu chất như vitamin A, vitamin E, một số axit béo, axit amin và kẽm có thể ảnh hưởng trực tiếp lên tinh hoàn và gây giảm sinh tinh.

Bị thoái hoá cột sống thì 'chuyện ấy' như thế nào? Theo các bác sĩ nam khoa, khi bị thoái hoá cột sống người bệnh vẫn có thể làm 'chuyện ấy' và tìm tư thế phù hợp.