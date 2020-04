Bệnh nhân ung thư cổ tử cung, chảy máu ồ ạt không cầm được cứu thoát cửa tử

Chị T. đã thoát cửa tử

Mới đây, các bác sĩ Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội đã áp dụng kĩ thuật nút tắc mạch cầm máu bằng hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền (DSA) để nút tắc động mạch tử cung cho ca bệnh có ung thư cổ tử cung xâm lấn rộng gây chảy máu âm đạo ồ ạt không cầm bằng phương pháp chèn gạc tại chỗ thông thường, giúp bệnh nhân “vượt qua cửa tử”.

Bệnh nhân B.B.T, 55 tuổi trú tại Sài Đồng, Long Biên, có tiền sử ung thư cổ tử cung. Chị T. vào viện cấp cứu trong tình trạng máu âm đạo tuôn thành dòng, thấm ướt đẫm ga giường, chảy tràn xuống đất. Ngay lập tức, bệnh nhân được cho sử dụng kháng sinh, truyền dịch và xử lý cầm máu bằng phương pháp nhét meche tại chỗ. Tuy nhiên, máu vẫn không ngừng chảy.

Qua xét nghiệm máu cho thấy huyết sắc tố của bệnh nhân giảm còn 66 g/L, mạch đập nhanh 105 lần/phút, hồng cầu giảm còn 2,7 T/L. Các bác sĩ xác định nguồn chảy máu từ vùng sùi loét ở tử cung do khối u xâm lấn, lan rộng. Nếu không cầm được máu bệnh nhân sẽ có nguy cơ tử vong cao.

Hội chẩn cho thấy, trong trường hợp này nếu áp dụng phương pháp phẫu thuật chỉ có thể thắt động mạch chậu trong, tuần hoàn màng nhện vẫn có thể tiếp tục gây chảy máu, hơn nữa phẫu thuật sẽ khiến bệnh nhân mất thêm máu, gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm. Còn nếu sử dụng phương pháp xạ trị cầm máu thì không thể cấp cứu kịp tình trạng máu chảy liên tục.

Trước tình huống nguy kịch của bệnh nhân, BSCKII.Nguyễn Đình Hướng – Trưởng Khoa Chẩn đoán hình ảnh đã quyết định thực hiện kỹ thuật nút tắc động mạch tử cung để tiến hành cầm máu cho bệnh nhân.

Bằng hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền DSA, kíp can thiệp đã định vị đưa dụng cụ đi từ lòng động mạch đùi lên động mạch chậu gốc xuống động mạch chậu trong 2 bên để đi vào động mạch tử cung, nút tắc động mạch tử cung một cách chọn lọc nhằm cắt nguồn cung cấp máu cho khối u.

Sau hơn 40 phút làm thủ thuật, bệnh nhân đã được cầm máu hoàn toàn, meche chèn vị trí cổ tử cung không còn chảy máu, huyết áp và mạch trở lại bình thường. Trong quá trình cấp cứu, bệnh nhân được truyền 6 đơn vị máu, 4 đơn vị hồng cầu, 2 đơn vị plasma tươi.

Một ngày sau thủ thuật, bệnh nhân tỉnh táo, được rút meche, màu hoàn toàn ngừng chảy, sức khỏe hồi phục tốt.

Qua cơn nguy kịch, không giấu nổi xúc động, chị T. rưng rưng chia sẻ: “Nhà chỉ có hai mẹ con, nếu tôi không đến bệnh viện ngay đêm đó, không được các bác sĩ nhiệt tình, nhanh chóng tìm biện pháp cấp cứu kịp thời thì giờ này đã còn được ngồi đây. Tôi cảm thấy vô cùng may mắn và cảm kích khi được các bác sĩ tận tâm cứu sống!”

BSCKII.Nguyễn Đình Hướng cho biết, chụp và nút động mạch tử cung dưới máy chụp mạch số hóa xóa nền là kỹ thuật hiện đại, can thiệp xâm lấn tối thiểu, thời gian tiếp cận nhanh chóng, bệnh nhân chỉ cần làm tiền mê thay vì gây mê, có độ an toàn, hiệu quả cao, không gây mất máu và ít đau đớn, cầm máu kịp thời giúp bệnh nhân tránh được nguy cơ tử vong.

Kỹ thuật nút mạch cấp cứu phức tạp đòi hỏi bác sĩ điện quang can thiệp phải có kinh nghiệm và kĩ năng chuyên sâu, bài bản, trang thiết bị - vật tư y tế đầy đủ, hiện đại và đồng bộ. Phương pháp này mang lại lợi ích to lớn: giúp bệnh nhân tránh được ca đại phẫu với thời gian nằm viện điều trị dài ngày, nguy cơ tử vong do mất máu và các biến chứng hậu phẫu.

Được biết, kỹ thuật điện quang can thiệp đã được thực hiện thường quy từ nhiều năm nay tại Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội, áp dụng cho rất nhiều các bệnh lý của các cơ quan bộ phận khác nhau như: u gan, u xơ tử cung, các u máu hàm mặt, các u máu phần mềm, các can thiệp tiết niệu, đường mật.... giúp nâng cao tỉ lệ cứu sống người bệnh, giảm thiểu chi phí và thời gian nằm viện.

N. Huyền