Vụ dâm ô bé gái ở Bắc Giang: Có căn cứ khởi tố vụ án và khởi tố bị can

Chiều 4/10, Công an TP Bắc Giang cho biết đã tạm giữ đối tượng Đỗ Quốc Anh (SN 1969, trú tại phường Ngô Quyền, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang) để tiếp tục điều tra về hành vi Dâm ô với người dưới 16 tuổi.

Theo cơ quan công an, vào khoảng 18h15 ngày 3/10, Công an TP Bắc Giang tiếp nhận tin báo của chị N. T. N, trú tại phường X, TP Bắc Giang về việc: vào khoảng 16h30’ cùng ngày, tại trường Tiểu học Y trên địa bàn TP Bắc Giang, con gái chị là N.T.M, sinh năm 2012 bị một người đàn ông (khoảng 50 tuổi) có hành vi dâm ô.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lãnh đạo công an thành phố đã chỉ đạo đội cảnh sát hình sự phối hợp với công an phường tổ chức điều tra, xác minh. Đến 20h50 cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Bắc Giang điều tra làm rõ, vận động đối tượng Đỗ Quốc Anh (sn 1969, ở phường Ngô Quyền, TP Bắc Giang) ra đầu thú về hành vi "Dâm ô với người dưới 16 tuổi".

Trao đổi với PV Infonet về vụ việc, luật sư Trương Công Đức (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) chia sẻ: "Đây không phải là vụ đầu tiên người lớn tuổi quan hệ tình dục hay còn gọi là dâm ô với trẻ em. Trong thực tiễn đấu tranh phòng chống tội phạm xâm hại tình dục cho thấy rất nhiều trường hợp đối tượng thực hiện hành vi xâm hại tình dục là người lớn tuổi.

Đây là vấn đề xã hội cần phải có những nghiên cứu, nhìn nhận, đánh giá để có những giải pháp phòng ngừa hiệu quả. Có thể thấy đây là vụ án hình sự đặc biệt nghiêm trọng, có dấu hiệu của tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Do đó, Cơ quan điều tra xem xét khởi tố vụ án, khởi tố bị can để tiến hành điều tra là có căn cứ. Quan hệ tình dục với người chưa đủ 16 tuổi, cho dù là có tự nguyện vẫn được xác định là hành vi hiếp dâm trẻ em, bởi độ tuổi này chưa có nhận thức đầy đủ về bản thân, chưa có khả năng bảo vệ bản thân.

Đây là hành vi rất nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến danh dự nhân phẩm, đến sức khỏe của trẻ em và ảnh hưởng lâu dài đến đời sống, tương lai của trẻ em, đối tượng vi phạm sẽ phải chịu mức chế tài nghiêm khắc của pháp luật”.

Luật sư Trương Công Đức phân tích: “Trẻ em là đối tượng được pháp luật bảo vệ cao nhất, nhưng trẻ em cũng là đối tượng của hành vi dâm ô bởi nhận thức và khả năng kháng cự yếu ớt của trẻ nhỏ.

Trẻ em bị dâm ô có thể đồng tình, tự nguyện hoặc bị cưỡng ép thực hiện hành vi dâm ô với người phạm tội.

Mặt khách quan của tội này thể hiện qua các dấu hiệu: Có hành vi kích dục đối với trẻ em như sờ, bóp, hoặc dùng các bộ phận nhạy cảm về tình dục (như dương vật) cọ xát vào cơ thể hoặc bộ phận sinh dục của trẻ em; Có hành vi buộc trẻ em sờ, bóp, cọ xát… vào những bộ phận kích thích tình dục hoặc bộ phận sinh dục của người phạm tội hoặc của người khác.

Tuy vậy, các hành vi này đều chưa và không có mục đích giao cấu với trẻ em. Trẻ em bị dâm ô có thể đồng tình, tự nguyện hoặc bị cưỡng ép thực hiện hành vi dâm ô với người phạm tội.

Về khách thể, những hành vi nêu trên đã xâm phạm đến quyền được bảo vệ về thân thể, nhân phẩm, danh dự và sự phát triển bình thường về tâm sinh lý của trẻ em. Người phạm tội thực hiện tội phạm với lỗi cố ý.

Người phạm tội thực hiện tội phạm với lỗi cố ý, nếu đủ dấu hiệu cấu thành tội phạm, người thực hiện hành vi có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi theo Điều 146 Bộ luật Hình sự 2015.

Không chỉ vi phạm pháp luật hình sự, hành vi dâm ô đối với người dưới 16 tuổi còn vi phạm “Quyền được bảo vệ danh dự, nhân phẩm, uy tín” theo Bộ luật dân sự 2015 và Điều 6 Luật Trẻ em 2016 về các hành vi bị nghiêm cấm".

Theo luật sư Trương Công Đức, người nào đủ 18 tuổi trở lên mà có hành vi dâm ô đối với người dưới 16 tuổi không nhằm mục đích giao cấu hoặc không nhằm thực hiện các hành vi quan hệ tình dục khác thì bị phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp: Có tổ chức. Phạm tội 2 lần trở lên; Đối với 2 người trở lên; Đối với người mà người phạm tội có trách nhiệm chăm sóc, giáo dục, chữa bệnh… thì bị phạt tù từ 3-7 năm.

Phạm tội gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân 46% trở lên hoặc làm nạn nhân tự sát thì bị phạt tù từ 7-12 năm. Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1-5 năm.

“Để có căn cứ xác định đối tượng có hành vi dâm ô hay không, ngoài lời khai của các em học sinh bị xâm hại, cơ quan chức năng cần giám định cơ chế hình thành các tổn thương bộ phận sinh dục, các mẫu vật ADN, thu giữ các vật chứng như quần, áo, xác định mức độ bị ảnh hưởng về tâm lý đối với những trẻ bị xâm hại…”, luật sư nói thêm.

Sông Yên