Jennie Blackpink 'toàn năng' vẫn phải thừa nhận gặp khó trong một vấn đề

Ngoài vẻ ngoài xinh đẹp và quyến rũ, Jennie được biết đến là một cô gái "toàn năng". Không chỉ làm tốt vai trò rapper chính của Blackpink, cô nàng còn rất đa tài trong lĩnh vực nghệ thuật. Dù vậy, nữ thần tượng vẫn khiến nhiều người thích thú vì làm được mọi thứ nhưng lại gặp khó khăn ở một “bài toán”.

Jennie là một trong những nữ thần tượng K-pop tài năng nhất hiện nay.

Từ ngày ra mắt với Blackpink, Jennie luôn thu hút nhiều sự chú ý với tư cách là thành viên nổi bật trong nhóm. Nữ thần tượng sở hữu nhan sắc độc đáo và thân hình hoàn hảo. Bên cạnh đó, cô nàng còn hớp hồn người hâm mộ nhờ khả năng đọc rap đỉnh cao.

Theo dõi những màn trình diễn của Jennie, nhiều khán giả không khỏi trầm trồ trước giọng hát đầy nội lực và tốc độ đọc rap cực nhanh của cô nàng.

Jennie là một trong những nữ thần tượng có khả năng đọc rap tốt nhất.

Dù là rapper nhưng nữ thần tượng không ngần ngại thể hiện khả năng ca hát. Cô được khen có giọng hát tốt, cuốn hút và độc đáo. Nhiều người thậm chí còn cho rằng kỹ năng thanh nhạc của Jennie không thua kém gì giọng ca chính Rosé của Blackpink.

Không chỉ có giọng hát hay, người đẹp sinh năm 1996 còn sở hữu khả năng vũ đạo điêu luyện. Trong các tiết mục biểu diễn nhóm hay sân khấu solo, cô luôn thu hút khán giả bằng những vũ điệu điêu luyện và quyến rũ. Khả năng trình diễn trên sân khấu của cô cũng được đánh giá cao. Vẻ ngoài gợi cảm và thần thái vô cùng cuốn hút là điểm cộng của Jennie.

Jennie cũng nhảy và hát rất tốt.

Hát và nhảy tốt thôi vẫn chưa đủ, thành viên Blackpink còn khiến mọi người ngưỡng mộ khi biết chơi nhạc cụ. Mặc dù cô từng bị chỉ trích vì không chăm học nhạc cụ, nhưng giờ đây cô có thể chơi guitar và piano. Jennie cũng khiến cư dân mạng bất ngờ với khả năng sáng tác nhạc. Cô đã tham gia viết lời cho “Lovesick Girls” của Blackpink.

Jennie có thể chơi rất nhiều nhạc cụ.

Jennie đã tham gia viết lời cho “Lovesick Girls”.

Bên cạnh tài năng về âm nhạc, Jennie còn gặt hái được nhiều thành công với vai trò người mẫu thời trang và ngôi sao quảng cáo. Cô được biết đến nhiều nhất với danh hiệu Đại sứ cho thương hiệu Chanel. Cô cũng là Đại sứ toàn cầu cho Calvin Klein và Hera. Cô đã hợp tác với thương hiệu kính mắt nổi tiếng Gentle Monster và nhiều thương hiệu đa lĩnh vực khác. Jennie cũng là một trong những thần tượng K-pop hiếm hoi có mặt trên trang bìa của 6 tạp chí thời trang nổi tiếng nhất.

Jennie hiện là đại sứ và người mẫu cho nhiều nhãn hàng.

Jennie là nữ thần tượng hiếm hoi có thể "mở khóa" trang bìa của 6 tạp chí nổi tiếng nhất bao gồm Elle, W, Vogue, Cosmopolitan, Harper's Bazaar và Marie Claire.

Jennie không chỉ hát, rap, nhảy, người mẫu mà còn nấu ăn giỏi. Cô nàng từng khiến người hâm mộ bất ngờ với tài nấu nướng và làm bánh trong chương trình thực tế của Blackpink.

Được biết đến là một thần tượng đa tài, nhưng vẫn có một điều mà Jennie không thể làm được, đó là làm tóc. Mới đây, trong vlog LA của Jennie được đăng tải trên kênh YouTube cá nhân, cô nàng đã tiết lộ rằng mình luôn cần một nhà tạo mẫu tóc ở bên cạnh để giúp đỡ. Nhưng Jennie vẫn thường đưa ra ý kiến ​​của mình về kiểu tóc mà cô ấy muốn.

Jennie không thể tự làm tóc cho mình.

Mặc dù không thể tạo kiểu tóc cho riêng mình nhưng mỗi khi xuất hiện với kiểu tóc mới, cô đều lan truyền và tạo nên xu hướng. Trong thời gian quảng bá cho SOLO, cô đã tạo được tiếng vang với mái tóc rẽ ngôi giữa với ghim bobby hai bên. Trong How You Like That, Jennie chỉ nhuộm tóc mái hai bên và nhanh chóng trở thành xu hướng.

Jennie thường sử dụng những phụ kiện như kẹp nơ, ruy băng của Chanel cho mái tóc. Những món phụ kiện này đều được fan săn lùng để làm theo phong cách của Jennie.

Kiểu tóc của Jennie thường tạo nên xu hướng.

Mái tóc hai tông màu mang tính biểu tượng của Jennie trong How You Like That.

Hạ Thảo (theo Kbizoom)