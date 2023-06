Hơn 50% phụ nữ Hàn Quốc sợ bị tấn công tình dục khi đi taxi, nhà vệ sinh

Bộ Bình đẳng giới và Gia đình Hàn Quốc năm ngoái đã tiến hành một cuộc khảo sát về bạo lực tình dục. Hơn 10 nghìn người, từ 19 - 64 tuổi, đã tham gia. Trong đó, 48,7% là nữ giới, và 51,3% là nam giới.

Theo tờ Korea Herald, kết quả khảo sát được công bố vào hôm nay (21/6) cho thấy, khoảng 63% phụ nữ nói họ lo lắng về bạo lực tình dục khi đi một mình ngoài đường vào đêm khuya. 52,9% phụ nữ cảm thấy khó chịu khi người lạ đến thăm, hoặc gõ cửa lúc họ ở nhà một mình. Khoảng 51% lo lắng trở thành nạn nhân bị tấn công tình dục khi đi taxi, hoặc dùng nhà vệ sinh công cộng một mình.

Đối với nam giới, chỉ khoảng 10% đồng ý với từng kết quả khảo sát trên.

Nhiều phụ nữ Hàn Quốc lo sợ bị tấn công tình dục khi dùng nhà vệ sinh công cộng một mình. Ảnh minh họa

Khi được hỏi về loại tấn công hoặc quấy rối tình dục mà những người tham gia khảo sát đã trải qua, 9,8% cho biết họ từng bị quấy rối tình dục bằng các thiết bị điện tử. Đây là loại tội phạm tình dục phổ biến nhất được báo cáo.

Tội phạm tình dục liên quan đến thiết bị điện tử bao gồm gửi ảnh hoặc đường link khiêu dâm, đưa ra lời đề nghị không phù hợp và yêu cầu quan hệ thân xác, đăng thông tin cá nhân của nạn nhân có nội dung khiêu dâm, mạo danh người khác để phát tán nội dung khiêu dâm, yêu cầu người khác gửi hình ảnh và video bất hợp pháp.

Theo khảo sát, số nam giới nhận được ảnh hoặc đường link khiêu dâm qua các ứng dụng nhắn tin di động nhiều hơn so với phụ nữ. Nhưng phụ nữ lại là đối tượng bị quấy rối, và tấn công tình dục cao hơn so với nam giới.

Gần 40% nữ giới và 52,1% nam giới đồng ý với nhận định rằng "bạo lực tình dục xảy ra do ăn mặc hở hang”, và trách nhiệm là do nạn nhân. 35,7% phụ nữ và 43,4% nam giới đồng ý với ý kiến “nếu nạn nhân bị tấn công tình dục trong khi say rượu, họ cũng phải chịu trách nhiệm về những gì đã xảy ra”.

Tuy nhiên, chỉ 2,6% số người tham gia khảo sát cho biết đã báo cáo tội phạm tình dục với cảnh sát ít nhất một lần và 0,6% đã nhận được sự giúp đỡ từ các cơ quan hỗ trợ nạn nhân.

Khi được hỏi liệu họ có cảm thấy khó chịu khi cảnh sát điều tra vụ việc hay không, tất cả nam giới trả lời là không, còn 21,1% nữ giới nói là có. Cụ thể, 75,3% phụ nữ nói phải giải thích về vụ việc nhiều lần, 45,5% cảm thấy xấu hổ và tủi nhục, và 36,6% nói cảnh sát chỉ coi vụ án là chuyện nhỏ.

Minh Thu