Hà Tĩnh: Lừa xin visa đi Hàn Quốc, chiếm đoạt hơn 3 tỷ đồng

Trưa 26/10, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Công an huyện Nghi Xuân vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức lừa nhận làm visa du lịch Hàn Quốc.