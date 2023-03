Hà Nội được báo Tây chọn là điểm đến an toàn cho khách nữ du lịch một mình

Tripzilla, tạp chí du lịch có trụ sở ở Singapore nhận định mặc dù việc đi lại trở nên dễ dàng hơn. Tuy nhiên có một thực tế đáng buồn khi thế giới vẫn là nơi nguy hiểm với phụ nữ. Với sự gia tăng của bài Á trong những năm gần đây, phụ nữ châu Á có nguy cơ gặp nguy hiểm cao hơn khi đi du lịch một mình.

Trong khi đó xu hướng phụ nữ đi du lịch một mình ngày một phổ biến. Do đó, các điểm đến nằm trong danh sách phải nhận được nhiều đánh giá an toàn từ khách du lịch, đặc biệt là với phụ nữ. Hà Nội được nhận xét là điểm đến an toàn vì tỷ lệ tội phạm, bạo lực với khách du lịch là rất hiếm và hầu hết người dân địa phương đều thân thiện.

Hà Nội được đánh giá là điểm đến an toàn cho khách nữ đi du lịch một mình. Ảnh: Nguyễn Huế

Theo Tripzilla Hà Nội có rất nhiều điểm tham quan văn hóa, du khách nên dành thời gian để tìm hiểu sâu. Khu phố cổ của thành phố toát ra một sự quyến rũ lạ kỳ với những con hẻm nhỏ, những căn nhà cổ kính. Du khách không nên bỏ lỡ các địa điểm như St. Joseph (nhà thờ Lớn), Văn Miếu - Quốc Tử Giám, đền Ngọc Sơn ở hồ Hoàn Kiếm. Sau khi kết thúc chuyến đi, hãy dừng chân tại một quán cà phê trong thành phố để thư giãn và thưởng thức loại đồ uống nổi tiếng của Việt Nam này.

Hà Nội cũng được đánh giá là địa điểm thân thiện với hầu bao. Du khách không cần quá lo lắng khi đi du lịch một mình. Phòng ở khách sạn hạng sang có giá khoảng dưới 3,5 triệu đồng, các bữa ăn có giá khoảng 245,000 đồng. “Hãy thoải mái khi sống ở thành phố xinh đẹp này. Đây là một trong những nơi tốt nhất để đi du lịch một mình ở Đông Nam Á, đặc biệt là với phụ nữ.”

11 cái tên còn lại được Tripzilla gợi ý là Seoul (Hàn Quốc), Tokyo (Nhật Bản), Đài Bắc (Đài Loan), Singapore, Bangkok (Thái Lan), Yogyakarta (Indonesia), Kuala Lumpur (Malaysia), Amsterdam (Hà Lan), Zurich (Thụy Điển), Seattle (USA), Montreal (Canada).

Ngọc Tân (Theo Tripzilla)