Khoe bánh trái tim kỷ niệm 1.000 ngày yêu, gái xinh chia sẻ chuyện tình 'chủ động tấn công' khiến dân mạng ngưỡng mộ

Mới đây, chia sẻ trên 1 diễn đàn mạng xã hội, cô gái có tên Anh Thư (sống tại Đại Lộc, Quảng Nam) đã khiến nhiều người ngưỡng mộ khi kể về mối tình 3 năm ngọt như mía lùi của mình. Được biết, bạn trai của cô nàng có tên là Trương Công Non (cũng sống tại Đại Lộc, Quảng Nam).

Chiếc bánh trái tim kỷ niệm 1.000 ngày yêu của cặp đôi.

Anh Thư kể: "Mình có chơi thân với 1 bạn nam tên là Vinh. Bạn này lại chơi thân với người yêu của mình. Một hôm Vinh rủ mình và cả Non đi chơi. Ngay từ lần gặp đầu tiên, mình đã ấn tượng với Non rồi. Cậu ấy có làn da trắng như em bé, khiến mình "say nắng" chút xíu. Sau đó về mình chủ động nhắn tin cho Non. Rồi dần dà tình cảm giữa chúng mình tăng lên và nhận ra là "mảnh ghép" của nhau".

Tuy rằng đã có cảm tình với anh chàng tên Non, nhưng không phải ngay từ đầu Thư đã đem lòng thương mến. Cô kể rằng, cả 2 tuy học cùng trường nhưng khác lớp nên cũng khó gặp nhau. Hơn nữa khi đó, Thư đang có "crush" khác.

"Mình thầm thích 1 bạn nam cùng học thêm môn Toán từ năm cấp 2. Nhưng mà khi tỏ tình thì bị bạn đó từ chối. Lý do bạn đó đưa ra là không muốn có người yêu, giờ chỉ lo học. Bao giờ qua đại học mới tính chuyện đó.

Nhưng đùng một phát, crush của mình có người yêu khiến mình chán nản. Tới ngày Trung thu, bạn Vinh lại rủ bọn mình đi chơi. Từ hôm đó về là mình thay đổi mục tiêu, chuyển sang Non. Mình quyết tâm cưa đổ bằng được. Và sau 2 tuần thì Non... gục. Tuy nhiên cậu ấy lại biến bị động thành chủ động. Non đã tỏ tình với mình và mình đồng ý liền!" , Anh Thư nhớ lại.

Khi 2 người yêu nhau, gia đình 2 bên đều biết chuyện, nhưng trái với những cặp đôi cấp 3 khác, Anh Thư và bạn trai lại nhận được sự ủng hộ của hai nhà. Nguyên do cũng bởi Non là chàng trai ngoan ngoãn, tiếng tăm đã nổi cả làng.

Đi học buổi sáng còn buổi chiều Non ở nhà giúp bố mẹ làm việc. Buổi tối thì Non tranh thủ học bài đến tận khuya. Bằng đó việc thôi, cậu bạn này đã ghi trọn điểm trong mắt phụ huynh nhà Anh Thư.

Còn trong mắt cô bạn gái, Non là người đàn ông chính trực, hiền lành, cực kỳ yêu thương và cưng chiều cô.

Nữ chính chia sẻ: ''Suốt 3 năm yêu nhau, chúng mình không tránh khỏi những lần giận hờn, cãi vã và chia tay. Lần mình nhớ nhất đó là do mình ghen quá. Nhưng thật may lúc đó, Non là người bình tĩnh và giải thích cho mình về sự thật. Cuối cùng chúng mình lại "như chưa hề có cuộc chia ly". Từ ngày yêu nhau đến giờ, 2 đứa rất ít cãi vã. Và mỗi lần xung đột thì bạn trai luôn là người chủ động làm lành trước".

Mới đây, ngày 12/7, cặp đôi đã kỷ niệm 1.000 ngày yêu nhau bằng 1 bữa tiệc nhỏ. Trong ngày kỷ niệm, anh chàng đã tặng bạn gái mình 1 chiếc bánh gato được tạo hình trái tim. Chiếc bánh còn có hình ảnh chibi ngộ nghĩnh của 2 người. Anh Thư cảm thấy rất hạnh phúc trong ngày hôm đó.

Anh Thư mong rằng, tương lai phía trước dù có thế nào thì tình cảm của 2 người vẫn luôn bền chặt.

Câu chuyện tình yêu của cô gái đã nhận về hơn 10.000 lượt yêu thích và hàng nghìn bình luận của dân mạng. Ai nấy đều ngưỡng mộ tình cảm của 2 người dành cho đối phương. Cặp đôi cũng nhận được nhiều lượt chúc tốt đẹp của mọi người.

Mai Phương

Ảnh: NVCC