Đình chỉ hoạt động lớp mầm non bị tố trói học sinh rồi đánh

UBND TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh ra quyết định đình chỉ hoạt động cơ sở mầm non Monfit Kids để điều tra việc phụ huynh tố cô giáo trói học sinh vào ghế rồi đánh.

Cụ thể, chiều 30/11 trên mạng xã hội xuất hiện một dòng trạng thái trên trang cá nhân của chị N.T.N (Tp. Hạ Long Quảng Ninh) về việc con chị bị cô giáo đánh phạt vào mông. Cô giáo và Hiệu trưởng nhà trường đã xin lỗi gia đình và cháu vẫn tiếp tục theo học tại trường. Chị này cũng có thông tin về việc cháu bị buộc vào ghế do bà ngoại khi đến đó nhìn thấy...

Cơ sở mầm non Monfit Kids nơi bị phụ huynh tố giáo viên đánh học sinh

Liên hệ với chị N., chị cho biết, ngày 27/11, gia đình chị N. (trú TP Hạ Long) đến đón bé gần 20 tháng tuổi gửi tại lớp mầm non Monfit Kids thì phát hiện cháu bé bị buộc vào ghế, phía lưng và mông có nhiều vết tấy đỏ. Gia đình có hỏi cô giáo thì cô giáo trả lời do cháu bé nghịch nên bị cô giáo đánh.

Gia đình yêu cầu được trích xuất camera giám sát của lớp học để kiểm tra, nhưng vì cháu ngồi ở góc khuất lên camera không ghi nhận được sự việc.

Ngoài vụ việc trên, chị N. cũng xác định: Đây là lần thứ 2 chị phát hiện con mình bị cô giáo đánh. Ngay sau đó, gia đình chị N. đã có đơn tố cáo việc này đến các cơ quan chức năng và UBND phường Trần Hưng Đạo, TP Hạ Long.

Liên quan đến sự việc, Phòng Giáo dục đào tạo TP Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) cho biết UBND TP Hạ Long đã ra quyết định đình chỉ hoạt động lớp mầm non Monfit Kids ở số 10, Khu 1, phường Trần Hưng Đạo, TP Hạ Long do bà Nguyễn Thị Thu Trang làm chủ để điều tra, làm rõ. Đây là lớp mầm non có phụ huynh tố con của mình bị giáo viên đánh và buộc vào ghế khi đến lớp.

Còn đại diện chính quyền TP Hạ Long cho biết đã yêu cầu phường Trần Hưng Đạo mời công an, Phòng GD&ĐT, phụ hụynh học sinh và đại diện cơ sở mầm non đến làm việc. Quan điểm của thành phố là xử lý nghiêm vi phạm nếu có.

Hoàng Thanh