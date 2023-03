Giá xăng dầu hôm nay 31/3: Đảo chiều đi lên

Tại thị trường trong nước, giá bán các loại xăng dầu hôm nay (31/3) được áp dụng theo mức giá tại phiên điều hành ngày 21/3 của liên Bộ Tài chính - Công Thương.

Theo đó, giá xăng E5 RON 92 giảm 780 đồng/lít, giá xuống mức 22.020 đồng/lít. Giá xăng RON 95 giảm 780 đồng/lít, giá bán là 23.030 đồng/lít. Giá dầu diesel giảm 1.200 đồng/lít, giá bán không cao hơn 19.300 đồng/lít. Giá dầu hỏa giảm 1.250 đồng/lít, giá bán là 19.640 đồng/lít.

Giá bán lẻ xăng dầu hôm nay:

Trên thị trường thế giới, giá xăng dầu hôm nay (31/3) quay đầu đi lên sau khi giảm nhẹ vào ngày hôm qua.

Hôm qua (ngày 30/3, giờ Việt Nam), giá xăng dầu thế giới đã không thể kéo dài đà tăng sang phiên thứ 4 liên tiếp. Giá xăng dầu giảm do các nhà đầu tư chốt lời.

Theo dữ liệu từ Oilprice, lúc 10h hôm qua (ngày 30/3, giờ Việt Nam), giá dầu thô Brent giao tháng 5 được giao dịch ở mức 77,93 USD/thùng, giảm 0,35 USD, tương đương 0,45% so với phiên liền trước. Còn giá dầu WTI giao tháng 4 là 72,65 USD/thùng, giảm 0,32 USD, tương đương 0,44% so với phiên liền trước.

Sau đó, giá dầu có xu hướng phục hồi. Lúc 19h58' ngày 30/3 (giờ Việt Nam), giá dầu thô Brent giao tháng 5 được giao dịch ở mức 79 USD/thùng, tăng 0,72 USD, tương đương 0,92% so với phiên liền trước. Còn giá dầu WTI giao tháng 4 được giao dịch ở mức 73,8 USD/thùng, tăng 0,83 USD, tương đương 1,14% so với phiên liền trước.

Giá xăng dầu đảo chiều đi lên (Ảnh: Reuters)

Theo giới phân tích, giá dầu tăng do lo ngại thiếu hụt nguồn cung.

Giá dầu đi lên trong bối cảnh dự trữ dầu thô của Mỹ bất ngờ giảm. Số liệu của Viện Xăng dầu Mỹ (API) hôm 28/3 cho thấy, dự trữ dầu thô giảm 6,1 triệu thùng. Đây là mức giảm trong tuần mạnh nhất kể từ tháng 12 năm ngoái.

Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ cho hay, dự trữ dầu thô của Mỹ sụt giảm đã hạn chế đà giảm của giá dầu. Lượng nhập khẩu dầu của Mỹ đã giảm xuống mức thấp nhất trong hai năm qua.

Ngoài ra, cuộc đình công tại Pháp kéo dài đã làm ảnh hưởng tới sản lượng lọc dầu tại nhiều nhà máy của nước này, cũng ảnh hưởng tới nguồn cung.

Các nhà đầu tư cũng đang theo dõi chặt chẽ diễn biến xuất khẩu dầu mỏ của người Kurd ở Iraq. Mới đây, Iraq đã ngừng xuất khẩu khoảng 450.000 thùng dầu/ngày từ khu vực bán tự trị của người Kurd ở phía bắc nước này tới Thổ Nhĩ Kỳ.

Giá dầu cũng được hỗ trợ bởi kế hoạch cắt giảm sản lượng của Nga. Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak mới đây cho biết Moscow sắp đạt được mục tiêu cắt giảm sản lượng dầu thô 500.000 thùng/ngày xuống còn khoảng 9,5 triệu thùng/ngày.

Bên cạnh đó, giá dầu còn được hỗ trợ nhờ tình trạng hỗn loạn trong ngân hàng đang được kiềm chế. Việc Ngân hàng First Citizens (FCB) đạt được thỏa thuận mua lại tất cả các khoản tiền gửi và khoản vay của Silicon Valley Bank (SVB) giúp cho giới đầu tư giải tỏa tâm lý hoảng sợ khi hệ thống ngân hàng sụp đổ.

Cùng với đó, giá dầu còn nhận được sự hỗ trợ từ các dấu hiệu cho thấy sự phục hồi nhu cầu dầu thô của Trung Quốc. Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Trung Quốc cho hay, nhập khẩu dầu thô của nước này được dự báo tăng 6,2% trong năm 2023, lên 540 triệu tấn.

Tuần trước, Ngân hàng Goldman Sachs dự báo nhu cầu dầu của Trung Quốc có thể tăng lên tới 16 triệu thùng/ngày trong bối cảnh nhu cầu hàng hóa của nước này đang tăng mạnh.

Các nhà phân tích thuộc Ngân hàng trung ương Australia cho biết, dự kiến nhu cầu sẽ tăng theo mùa vào cuối quý II/2023 và sẽ đẩy giá dầu tăng cao hơn so với mức hiện tại.

Hạnh Nguyên