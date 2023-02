Giá vàng hôm nay 8/2: Vàng bật tăng, USD ở mức cao

Giá vàng trong nước hôm nay

Mở cửa thị trường ngày 8/2, giá vàng 9999 hôm nay của SJC tăng 50 nghìn đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với kết thúc phiên giao dịch hôm qua.

Giá vàng 9999 được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) cập nhật vào lúc 8h30' và giá vàng 9999 được Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết vào lúc 8h30' như sau:

Bảng giá vàng SJC và DOJI cập nhật đầu giờ sáng 8/2

Biểu đồ giá vàng SJC từ 1-8/2

Kết thúc phiên giao dịch ngày 7/2, giá vàng 9999 trong nước được SJC và Tập Đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết theo thứ tự mua vào và bán ra như sau:

SJC Hà Nội: 66,55 triệu đồng/lượng - 67,37 triệu đồng/lượng

Doji Hà Nội: 66,20 triệu đồng/lượng - 67,15 triệu đồng/lượng

SJC TP.HCM: 66,55 triệu đồng/lượng - 67,35 triệu đồng/lượng

Doji TP.HCM: 66,20 triệu đồng/lượng - 67,20 triệu đồng/lượng

Tỷ giá trung tâm ngày 8/2 được Ngân hàng Nhà nước công bố là 23.624 đồng/USD, tăng 3 đồng so với hôm qua. Giá USD ở các ngân hàng thương mại sáng nay (8/2) được giao dịch quanh mốc 23.430 đồng/USD (mua vào) và 23.800 đồng/USD (bán ra).

Ngân hàng Nhà nước đang họp với 20 DN bất động sản lớn: Cho vay tăng mạnh, vẫn kêu khó?Sáng nay, 08/02/2023, Ngân hàng Nhà nước tổ chức Hội nghị trực tuyến về tín dụng bất động sản. Hội nghị do Thống đốc Nguyễn Thị Hồng chủ trì, đại diện Bộ Xây dựng, các hiệp hội cùng 20 doanh nghiệp bất động sản lớn nhất tham dự.

Giá vàng quốc tế hôm nay

Tới 9h09' hôm nay (ngày 8/2, giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.875,2 USD/ounce, tăng 5,2 USD/ounce so với đêm qua. Giá vàng giao tương lai tháng 4 trên sàn Comex New York ở mức 1.889,2 USD/ounce, tăng 7,2 USD/ounce so với đêm qua.

Đêm 7/2 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.870 USD/ounce. Vàng giao tháng 4 trên sàn Comex New York ở mức 1.982 USD/ounce.

Diễn biến giá vàng thế giới 24 giờ qua

Giá vàng thế giới đêm 7/2 cao hơn khoảng 2,7% (49 USD/ounce) so với đầu năm 2022. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng có giá 53,8 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 13,6 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước tính tới cuối giờ chiều phiên 7/2.

Giá vàng trên thị trường quốc tế chịu áp lực giảm mạnh trong bối cảnh đồng USD tăng nhanh do giới đầu tư lo ngại Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ kéo dài thời gian thắt chặt chính sách tiền tệ sau những tín hiệu tích cực từ nền kinh tế Mỹ.

Giá vàng miếng giảm mạnh do đồng USD tăng nhanh. (Ảnh: Hoàng Hà)

Vàng giảm giá chủ yếu do đồng USD tăng vọt trở lại. Chỉ số DXY - đo lường biến động của đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt - tăng vọt từ mức 101,75 điểm hôm đầu tháng lên 103,75 điểm đầu phiên giao dịch 7/2 (giờ Mỹ).

Đồng bạc xanh tăng nhanh trở lại trong vòng vài ngày sau khi Mỹ công bố báo cáo việc làm đáng kinh ngạc với tỷ lệ thất nghiệp xuống đáy 53 năm.

Cụ thể, theo Bộ Lao động Mỹ, trong tháng 1/2023, kinh tế Mỹ có thêm 517.000 việc làm, vượt xa dự báo 187.000 việc làm của các chuyên gia và cao hơn hẳn mức tăng 260.000 việc làm của tháng 12/2022

Thực tế này khiến nhiều người lo ngại Fed sẽ kéo dài thời gian thắt chặt chính sách tiền tệ.

Tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ cũng giảm mạnh xuống 3,4% so với dự báo là 3,6%. Đây là mức thất nghiệp thấp nhất kể từ tháng 5/1969.

Đồng USD tiếp tục treo cao trước phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell, vốn được cho sẽ hé mở chính sách tiền tệ trong thời gian tới. Ông Powell có bài phát biểu nhận định về nền kinh tế Mỹ và dự báo chính sách tiền tệ tới đây.

Thị trường dự đoán Fed sẽ tiếp tục tăng lãi suất và duy trì trong thời gian dài khi thị trường lao động việc làm tại Mỹ vẫn rất tích cực. Fed nhiều khả năng sẽ thắt chặt chính sách tiền tệ và kéo dài thời gian hơn dự kiến để đạt được mục tiêu đưa lạm phát về mức 2%.

Vàng giảm còn do Quỹ ủy thác vàng lớn nhất thế giới SPDR phiên hôm 6/2 đã bán chốt lời 2,32 tấn vàng.

Dự báo giá vàng

Với những diễn biến mới, giá vàng thế giới được dự báo có thể chịu áp lực giảm tiếp, đặc biệt nếu các quan chức Fed có thêm quan điểm “diều hâu”.

Tuy nhiên, giá vàng miếng được hỗ trợ khá mạnh quanh mốc 1.850 USD/ounce.

Bên cạnh đó, sức cầu đối với vàng ở nhiều quốc gia vẫn khá cao. Ngân hàng trung ương nhiều nước gần đây mua mạnh vàng, qua đó giúp nâng giá mặt hàng này.

Theo Hội đồng vàng thế giới (WGC), ngân hàng trung ương các nước đã mua 1.136 tấn vàng trong năm 2022. Đây là mức cao nhất trong 55 năm qua, kể từ năm 1967. Theo WGC, các nước mua vàng do lạm phát cao và bất ổn địa chính trị trên thế giới.

Mạnh Hà