Giá vàng hôm nay 6/5: Đảo chiều đi xuống

Giá vàng trong nước hôm nay

Mở cửa thị trường ngày 6/5, giá vàng 9999 hôm nay của SJC giảm 100 nghìn đồng/lượng ở chiều mua vào nhưng giữ nguyên ở chiều bán ra so với kết phiên hôm qua.

Giá vàng 9999 được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) cập nhật vào lúc 8h25' và giá vàng 9999 được Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết vào lúc 9h39' như sau:

Mua vào Bán ra SJC Hà Nội 66.400.000 đồng/lượng 67.120.000 đồng/lượng SJC TP.HCM 66.400.000 đồng/lượng 67.100.000 đồng/lượng SJC Đà Nẵng 66.400.000 đồng/lượng 67.120.000 đồng/lượng Doji Hà Nội 66.400.000 đồng/lượng 67.100.000 đồng/lượng Doji TP.HCM 66.500.000 đồng/lượng 67.100.000 đồng/lượng

Bảng giá vàng SJC và DOJI cập nhật đầu giờ sáng 6/5

Biểu đồ giá vàng SJC từ 29/4-6/5

Chốt phiên giao dịch 5/5, giá vàng miếng 9999 tại SJC TP.HCM là 66,5 triệu đồng/lượng (mua vào) và 67,1 triệu đồng/lượng (bán ra). SJC Hà Nội niêm yết ở mức 66,5 triệu đồng/lượng (mua vào) và 67,12 triệu đồng/lượng (bán ra).

Doji Hà Nội niêm yết ở mức 66,55 triệu đồng/lượng (mua vào) và 67,15 triệu đồng/lượng (bán ra). Doji TP.HCM mua vàng SJC ở mức 66,55 triệu đồng/lượng, bán ra ở mức 67,15 triệu đồng/lượng.

Tỷ giá trung tâm ngày 6/5 được Ngân hàng Nhà nước công bố là 23.622 đồng/USD. Giá USD ở các ngân hàng thương mại sáng nay (6/5) được giao dịch quanh mốc 23.250 đồng/USD (mua vào) và 23.620 đồng/USD (bán ra).

Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm VND/USD áp dụng trong ngày 5/5 ở mức 23.622 đồng. Tỷ giá USD tham khảo tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 23.450 - 24.753 đồng/USD (mua - bán).

Giá vàng quốc tế hôm nay

Lúc 9h57' hôm nay (ngày 6/5, giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 2.017,6 USD/ounce, tăng 10,6 USD/ounce so với đêm qua. Giá vàng giao tương lai tháng 6 trên sàn Comex New York ở mức 2.024,8 USD/ounce, tăng 16,8 USD/ounce so với đêm qua.

Sáng 6/5, vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng có giá hơn 57,45 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí), thấp hơn khoảng 9,67 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.

Biến động giá vàng quốc tế trong 24 giờ qua

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay 5/5 (theo giờ Việt Nam) giao dịch ở mức 2.007 USD/ounce. Giá vàng kỳ hạn giao dịch ở mức 2.008 USD/ounce.

Giá vàng thế giới giảm sau khi Mỹ công bố báo cáo về việc làm. Cục Thống kê Lao động Mỹ cho biết, bảng lương phi nông nghiệp tăng 253.000 việc làm vào tháng trước. Con số này cao hơn nhiều so với dự báo là 181.000. Đồng thời, tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống 3,4%, thấp hơn so với dự báo của thị trường là 3,6%.

Theo các chuyên gia, thị trường lao động khó khăn là điều kiện mà Cục Dự trữ Liên bang xem xét kết thúc chu kỳ tăng lãi suất. Tuy nhiên, dữ liệu thực tế về việc làm tốt hơn mong đợi tạo áp lực cho vàng.

FED đã tăng lãi suất cơ bản 0,25% và đây là lần tăng thứ 10 trong vòng hơn 1 năm qua. Chủ tịch FED cũng cho biết cơ quan này chưa có quyết định cuối cùng về việc có ngừng tăng lãi suất hay không nhưng vẫn sẽ tiếp tục tăng nếu thấy cần thiết trong thời gian tới.

Ngoài ra, giá vàng còn chịu tác động bởi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm, khủng hoảng ngân hàng và khủng hoảng trần nợ Mỹ. Bất ổn kinh tế và lãi suất thấp thúc đẩy nhu cầu mua vàng.

Dự báo giá vàng

Brian Lan, Giám đốc điều hành của đại lý vàng Singapore GoldSilver Central, cho biết, mặc dù vàng có thể bị bán chốt lời trong thời gian tới, nhưng kim loại quý vẫn có triển vọng tăng giá.

Matt Simpson, nhà phân tích thị trường cao cấp tại Công ty dịch vụ tài chính City Index cho rằng, nếu giá vàng vẫn ở mức trên 2.030 USD/ounce và các số liệu kinh tế Mỹ không tốt như mong đợi, vàng có thể tiếp tục tăng mạnh.

Duy Anh