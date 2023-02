Giá vàng hôm nay 14/2: Tiếp đà giảm, 'nín thở' chờ thông tin từ Mỹ

Giá vàng trong nước hôm nay

Mở cửa thị trường ngày 14/2, giá vàng 9999 hôm nay của SJC giảm 50 nghìn đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với kết thúc phiên giao dịch hôm qua.

Giá vàng 9999 được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) cập nhật vào lúc 8h25' và giá vàng 9999 được Tập đoàn Vàng bạc đá quý Doji niêm yết vào lúc 9h09' như sau:

Bảng giá vàng SJC và DOJI cập nhật đầu giờ sáng 14/2

Biểu đồ giá vàng SJC từ 7-14/2

Chốt phiên giao dịch 13/2, giá vàng miếng 9999 tại SJC TP.HCM là 66,45 triệu đồng/lượng (mua vào) - 67,25 triệu đồng/lượng (bán ra). SJC Hà Nội niêm yết ở mức 66,45 triệu đồng/lượng (mua vào) và 67,27 triệu đồng/lượng (bán ra).

Doji Hà Nội niêm yết ở mức 66,45 triệu đồng/lượng (mua vào) và 67,25 triệu đồng/lượng (bán ra). Doji TP.HCM mua vàng SJC ở mức 66,5 triệu đồng/lượng, bán ra ở mức 67,3 triệu đồng/lượng.

Tỷ giá trung tâm ngày 14/2 được Ngân hàng Nhà nước công bố là 23.630 đồng/USD, tăng 2 đồng so với hôm qua. Giá USD ở các ngân hàng thương mại sáng nay (4/2) được giao dịch quanh mốc 23.400 đồng/USD (mua vào) và 23.770 đồng/USD (bán ra).

Giá vàng sẽ được quyết định sau công bố chỉ số CPI của Mỹ ngày 13/2. (Ảnh: Hoàng Hà)

Giá vàng quốc tế hôm nay

Tới 9h30' hôm nay (ngày 14/2, giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.857 USD/ounce, giảm 4,6 USD/ounce so với đêm qua. Giá vàng giao tương lai tháng 4 trên sàn Comex New York ở mức 1.867,6 USD/ounce, giảm 5 USD/ounce so với đêm qua.

Sáng 14/2, vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng có giá hơn 53,21 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí), thấp hơn khoảng 14,01 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.

Diễn biến giá vàng thế giới 24 giờ qua

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay chốt phiên ở mức 1.861,6 USD/ounce. Giá vàng kỳ hạn giao dịch ở mức 1.872,6 USD/ounce.

Frank Cholly, chiến lược gia thị trường cấp cao của RJO Futures, nói với Kitco News, sức mạnh của đồng USD đang có dấu hiệu quay trở lại bởi tín hiệu từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) về việc có thể sẽ cứng rắn hơn trong chính sách tiền tệ, điều này đang đè nặng lên giá vàng.

Tâm lý lạc quan của nhà đầu tư bắt đầu đi xuống sau khi báo cáo việc làm của Mỹ tăng bất thường vào tuần trước, đạt 517.000 việc làm trong tháng 1. Đồng thời, những lo ngại của Chủ tịch Fed, ông Jerome Powell về việc lạm phát có thể sẽ gia tăng, buộc Fed phải cứng rắn trong chính sách tiền tệ.

Chiến lược gia hàng hóa cấp cao của TD Securities Daniel Ghali nói với Kitco News, trong tuần này, thị trường vàng chuẩn bị cho một công bố vĩ mô về chỉ số CPI vào hôm thứ 3 (ngày 13/2 theo giờ Mỹ). Ghali cho hay, kết quả báo cáo về chỉ số CPI là một cú huých mạnh và quan trọng đến thị trường vàng trong thời điểm hiện tại.

Dự báo giá vàng

Theo phân tích của ông Ghali, ngay cả khi chỉ số CPI không làm cho thị trường vàng một cú sốc nào, thì hoạt động bán vàng mạnh của nhà đầu tư vẫn tiếp tục diễn ra.

Cholly cho biết, cho dù báo cáo CPI tiếp tục cho thấy lạm phát đang chậm lại, Fed vẫn chưa sẵn sàng giảm tốc độ tăng lãi suất, điều đó khiến vàng trở lên bất lợi. Theo Cholly, thị trường vàng dự báo, lạm phát đang giảm xuống 6,2% so với 6,5% của tháng 12/2022.

Các nhà phân tích tại Capital Economics cho rằng, lạm phát có thể giảm nhiều hơn so với mức 6,2%, điều này sẽ giúp Fed nhẹ tay hơn với lãi suất.

