Giá vàng giảm, một tuần lỗ ngay 1,4 triệu đồng/lượng

Mở cửa phiên đầu tuần 30/1, giá vàng miếng 9999 tại SJC TP.HCM là 66,8 triệu đồng/lượng (mua vào)- 67,8 triệu đồng/lượng (bán ra). SJC Hà Nội niêm yết ở mức 66,8 triệu đồng/lượng (mua vào) và 67,82 triệu đồng/lượng (bán ra).

Doji Hà Nội niêm yết ở mức 66,8 triệu đồng/lượng (mua vào) và 67,9 triệu đồng/lượng (bán ra). Doji TP.HCM mua vàng SJC ở mức 66,8 triệu đồng/lượng, bán ra ở mức 67,9 triệu đồng/lượng.

Giá giá vàng giảm trong ngày vía Thần Tài. Phiên ngày 31/1, giá vàng miếng 9999 tại SJC giảm 500 nghìn đồng/lượng so với mở cửa đầu tuần, giao dịch ở mức 66,3 triệu đồng/lượng (mua vào) - 67,7 triệu đồng/lượng (bán ra). Doji Hà Nội niêm yết ở mức 66,1 triệu đồng/lượng (mua vào) và 67,2 triệu đồng/lượng (bán ra).

Sau khi giảm, phiên 1/2 giá vàng trong nước bật tăng trở lại. Giá vàng SJC cuối phiên 1/2 tăng 300 nghìn đồng so với ngày Thần Tài ở chiều mua vào nhưng vẫn giảm ở chiều bán ra. Giá vàng SJC niêm yết ở mức 66,6 triệu đồng/lượng (mua vào) và 67,42 triệu đồng/lượng (bán ra).

Chốt phiên giao dịch cuối tuần vào 4/2, giá vàng miếng 9999 tại SJC TP.HCM là 66,4 triệu đồng/lượng (mua vào)- 67,4 triệu đồng/lượng (bán ra). SJC Hà Nội niêm yết ở mức 66,4 triệu đồng/lượng (mua vào) và 67,42 triệu đồng/lượng (bán ra).

Biểu đồ giá vàng trong nước tuần qua. (Ảnh: Duy Anh)

Doji Hà Nội niêm yết ở mức 66,2 triệu đồng/lượng (mua vào) và 67,2 triệu đồng/lượng (bán ra). Doji TP.HCM mua vàng SJC ở mức 66,2 triệu đồng/lượng, bán ra ở mức 67,2 triệu đồng/lượng.

Tính theo tuần, giá vàng trong nước tại SJC giảm 400 nghìn đồng/lượng. Còn tại Doji, giá vàng giảm 600 nghìn đồng/lượng.

Như vậy, nếu mua vàng ở đầu tuần với giá 67,8 triệu đồng/lượng, bán ra ở cuối tuần với giá 66,4 triệu đồng/lượng, người mua lỗ 1,4 triệu đồng/lượng.

Theo Báo cáo xu hướng nhu cầu vàng năm 2022 của Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), nhu cầu tiêu dùng vàng của Việt Nam quý IV/2022 tăng 58% so với cùng kỳ năm 2021, lên 13,5 tấn.

Trong đó, nhu cầu vàng thỏi và vàng xu đạt 9 tấn, tăng 48% so với cùng kỳ năm 2021. Nhu cầu trang sức tăng hơn 80% so với cùng kỳ năm 2021, lên 4,5 tấn. Năm 2022, thị trường Việt Nam tiêu thụ tổng cộng 43 tấn vàng, tăng 37% so với năm 2021.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay chốt phiên giao dịch ở mức 1.864,3 USD/ounce. Giá vàng giao kỳ hạn giao dịch ở mức 1.865,3 USD/ounce.

