Vụ lật thuyền thúng làm 2 người mất tích: Tìm thấy thi thể người anh

Quảng Nam: 2 anh em mất tích khi đi đánh cá đêm Chiều 16/12, UBND xã Duy Nghĩa (huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) vẫn đang nỗ lực tìm kiếm tung tích 2 người dân ở địa phương mất tích nghi do bị lật thúng.

Tối 17/12, UBND xã Duy Nghĩa (huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) xác nhận, khoảng 20h30 cùng ngày, thi thể anh Nguyễn S. (40 tuổi, trú thôn Thuận An, xã Duy Nghĩa) đã được tìm thấy ở vùng biển Cửa Đại, thuộc phường Cẩm An, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam.

Sông Thu Bồn nơi hai anh em mất tích.

Hiện lực lượng chức năng cùng người nhà đang phối hợp, nỗ lực tìm kiếm người mất tích còn lại là anh Nguyễn Văn B. (24 tuổi, em của anh S.).

Được biết, anh B. chưa lập gia đình, còn anh S. đã có vợ và hai con nhỏ mới học lớp 9 và lớp 3. Hiện thi thể anh S. đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Một trong hai chiếc thuyền thúng được tìm thấy.

Như đã đưa tin, khoảng 22h ngày 15/12, anh S. và anh B. mỗi người sử dụng một thuyền thúng thả lưới đánh cá trên sông Thu Bồn.

Đến sáng hôm sau, một trong hai chiếc thúng được tìm thấy nhưng không thấy hai anh em ở đâu. Nghi có chuyện chẳng lành, người thân liền trình báo lực lượng chức năng hỗ trợ tìm kiếm.

Ngư lưới cụ đánh cá của hai anh em.

Có thể trong lúc thả lưới đánh cá trên sông, thuyền thúng gặp phải gió mạnh nên bị lật khiến hai anh em mất tích.

Sơn Tùng