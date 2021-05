Nắng trải dài khắp cả nước, nhiều nơi nắng nóng

icon

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ngày và đêm nay (26/4), ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Khu vực Hà Nội sẽ có mưa rào và dông mạnh ở nhiều quận, huyện.