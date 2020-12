Không khí lạnh lan rộng ảnh hưởng tới Nam Trung Bộ, rét đậm rét hại khắp miền Bắc

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, sáng sớm nay (19/12), không khí lạnh tăng cường đã ảnh hưởng đến hầu hết các nơi ở Trung Trung Bộ. Ở vịnh Bắc Bộ đã có gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8.

Dự báo, ngày và đêm nay, không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Trung Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở Nam Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên ngày và đêm nay ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa nhỏ vài nơi; các tỉnh từ Nghệ An đến Khánh Hòa tiếp tục có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to. Các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét đậm, rét hại với nhiệt độ thấp nhất 10-13 độ, vùng núi 7-10 độ, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ và có khả năng xảy ra băng giá; từ đêm nay vùng núi cao có khả năng xảy ra sương muối.

Những người phải làm việc ngoài trời đốt lửa sưởi ấm trong những ngày Hà Nội rét đậm rét hại.

Gió đông bắc trong đất liền mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Ở vịnh Bắc Bộ gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh, sóng biển cao 2,0-3,0m; khu vực Giữa Biển Đông, vùng biển ngoài khơi Trung Bộ và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau (bao gồm cả vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) tiếp tục có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; biển động; sóng biển cao từ 2,0-4,0m. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 9; biển động mạnh; sóng biển cao từ 3,0-5,0m.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 5-9 độ vĩ Bắc nên vùng biển khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có mưa rào và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, đợt rét đậm, rét hại ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 20/12.

Dự báo thời tiết các khu vực ngày và đêm nay (19/12)

Hà Nội:

Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc cấp 3. Trời rét đậm, rét hại.

Nhiệt độ thấp nhất : 10-13 độ. Nhiệt độ cao nhất : 15-17 độ

Phía Tây Bắc Bộ:

Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét đậm, rét hại; riêng Điện Biên - Lai Châu trời rét. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá.

Nhiệt độ thấp nhất : 11-14 độ; vùng núi cao có nơi dưới 7 độ; riêng Điện Biên - Lai Châu có nơi 15-17 độ. Nhiệt độ cao nhất : 15-18 độ; riêng khu Tây Bắc có nơi 20-22 độ.

Phía Đông Bắc Bộ:

Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Trời rét đậm, rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và sương muối.

Nhiệt độ thấp nhất : 10-13 độ, vùng núi 7-10 độ, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ. Nhiệt độ cao nhất : 14-17 độ

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế:

Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to. Gió bắc đến tây bắc cấp 3. Trời rét, phía Bắc rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất : 12-15 độ; phía Nam 15-18 độ. Nhiệt độ cao nhất : 15-18 độ, có nơi trên 18 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận:

Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to; riêng Ninh Thuận-Bình Thuận có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Phía Bắc trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất : 19-22 độ, phía Nam 22-24 độ. Nhiệt độ cao nhất : 21-24 độ; phía Nam 25-28 độ, có nơi trên 28 độ

Tây Nguyên:

Có mây, có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất : 17-20 độ, có nơi dưới 17 độ. Nhiệt độ cao nhất : 24-27 độ, có nơi trên 27 độ.

Nam Bộ:

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất : 22-25 độ, miền Đông có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất : 29-32 độ.

Hàng chục nghìn học sinh nghỉ học tránh rét

Ngày 18/12, do nền nhiệt độ của tỉnh Lạng Sơn xuống thấp, xuất hiện rét đậm, rét hại, nhiều trường học trong tỉnh đã báo cáo Sở cho học sinh nghỉ học để tránh rét. Cụ thể, 102 trường mầm non và 3 trường tiểu học với tổng số hơn 22.200 học sinh trong tỉnh đã cho học sinh nghỉ học. uyện biên giới Lộc Bình là địa phương có số trường cho học sinh nghỉ học nhiều nhất, với 22 trường mầm non và 2 trường tiểu học.

Tại Lào Cai, do nhiệt độ giảm sâu, từ sáng 18/12, một số trường học tại Sa Pa, Bắc Hà cho học sinh nghỉ học tránh rét. Đến ngày 21/12/2020 (thứ Hai), nếu thời tiết ấm hơn, học sinh sẽ đi học bình thường.

Trong đợt rét đậm, rét hại này, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Sa Pa và Bắc Hà đã chỉ đạo các trường chủ động tăng cường các biện pháp phòng, chống rét cho học sinh. Các trường học căn cứ tình hình cụ thể, theo dõi diễn biến thời tiết, nếu nhiệt độ giảm dưới 6 độ C sẽ cho học sinh nghỉ học tránh rét. Các trường tiếp tục cho học sinh học tập thì phải có biện pháp phòng, chống rét bảo đảm cho học sinh.

Vùng áp thấp xuất hiện gần Biển Đông

Hồi 01 giờ ngày 19/12, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 9,0 độ Vĩ Bắc; 121,0 độ Kinh Đông, trên khu vực vùng biển phía Tây miền Nam Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60km/giờ), giật cấp 9.

Áp thấp nhiệt đới gió giật cấp 9 đang tiến vào Biển Đông. (Nguồn: TTDBKTTVQG)

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km đi vào Biển Đông và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 01 giờ ngày 20/12, vị trí tâm bão ở khoảng 10,6 độ Vĩ Bắc; 117,5 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây (quần đảo Trường Sa) khoảng 360km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): từ vĩ tuyến 8,0 đến 12,0 độ Vĩ Bắc; từ kinh tuyến 116,0 đến 120,0 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, sau có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 15-20km và có khả năng mạnh thêm. Đến 01 giờ ngày 21/12, vị trí tâm bão ở khoảng 10,1 độ Vĩ Bắc; 113,3 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây (quần đảo Trường Sa) khoảng 180km về phía Tây Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 11.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Nam, mỗi giờ đi được 10-15km.

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 5-9 độ vĩ Bắc nối với áp thấp nhiệt đới kết hợp với không khí lạnh nên vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; biển động; sóng biển cao từ 2,0-4,0m. Khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có mưa rào và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Trong 24 đến 48 giờ tới, khu vực Giữa và Nam Biển Đông gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8-9, giật cấp 11, biển động rất mạnh.

PV (tổng hợp)