Gió rít, mưa rét ở miền Bắc, nhiệt độ Hà Nội về đêm chỉ 6-7 độ C

Miền Bắc hôm nay vẫn có nắng ấm, có nơi trên 29 độ C. Từ đêm nay, khối không khí lạnh mạnh sẽ ảnh hưởng diện rộng, nhiệt độ giảm sâu về đêm và sáng sớm, nền nhiệt thấp nhất khoảng 11-12 độ C, vùng núi cao dưới 7 độ C.