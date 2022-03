Vì sao bà Nguyễn Phương Hằng bị khởi tố, bắt tạm giam?

Thông tin Công an TP.HCM khởi tố, bắt tạm giam bà Nguyễn Phương Hằng (Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam) tối 24/3 khiến dư luận dậy sóng. Không chỉ livestream chửi bới, bôi xấu nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, bà Hằng có thể hiện coi thường pháp luật...

Theo Công an TP Hồ Chí Minh, bà Nguyễn Phương Hằng (SN 1971, thường trú 17-19 Ngô Đức Kế, phường Bến Nghé, quận 1; Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam) đã lợi dụng sức ảnh hưởng của bản thân, sử dụng chức năng của mạng xã hội trên internet, tổ chức nhiều buổi phát trực tiếp nội dung thông tin không kiểm chứng, liên quan đến đời tư của người khác; trong đó sử dụng những ngôn từ mang tính chất nhục mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác.

Trong những buổi Công ty Đại Nam tổ chức đua cả ngựa lẫn chó, những người tổ chức đã để mặc cho MC lấy tên những “đối thủ” của bà Nguyễn Phương Hằng đặt cho những con vật với lời lẽ khiếm nhã khó chấp nhận. Đỉnh điểm, bà Nguyễn Phương Hằng còn bất chấp kêu réo tên một lãnh đạo của TP Hồ Chí Minh với những lời lẽ quy kết vô cớ, khó nghe…

Vẻ mặt thất thần của bà Nguyễn Phương Hằng tại cơ quan điều tra.

Từ đầu năm 2021 đến nay, bà Nguyễn Phương Hằng còn thường xuyên livestream chửi bới, bôi xấu nhiều nghệ sĩ nổi tiếng và cho rằng họ ăn chặn tiền quyên góp cho đồng bào miền Trung bị lũ lụt năm 2020 như nghệ sĩ Hoài Linh, ca sĩ Thủy Tiên, Đàm Vĩnh Hưng, Trấn Thành…

Vào cuộc điều tra, Cơ quan CSĐT Bộ Công an, Công an TP Hồ Chí Minh đã kết luận các nghệ sĩ, ca sĩ không có hành vi gian dối, không chiếm đoạt tiền từ thiện do người dân đóng góp, ủng hộ để cứu trợ đồng bào miền Trung nên không khởi tố vụ án hình sự.

Lực lượng điều tra tới căn biệt thự của gia đình Nguyễn Phương Hằng.

Bên cạnh đó, Công an TP Hồ Chí Minh cũng ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự đối với ông Võ Hoàng Yên, nghệ sĩ Hoài Linh do không có dấu hiệu tội phạm.

Ngoài ra, liên quan đến vụ việc, nhiều người khác cũng gửi đơn tố cáo bà Nguyễn Phương như ca sĩ Vy Oanh, nhà báo Hàn Ni… về hành vi vu khống, làm nhục người khác, lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân…

Mới đây, Công an TP Hồ Chí Minh cũng đã có quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với bà Nguyễn Phương Hằng từ ngày 16/2/2022 đến ngày 29/4/2022 để phục vụ công tác điều tra thông tin tố giác tội phạm.

Công an bảo đảm ANTT khu vực khám xét nhà bị can, mời những người dân tụ tập đến xem rời khỏi hiện trường, trả lại trật tự lưu thông cho con đường Nguyễn Thông.

Quá trình điều tra, bà Nguyễn Phương Hằng không hợp tác, coi thường pháp luật, nhiều lần tổ chức tập trung nhiều người đến nhà riêng của các cá nhân có mâu thuẫn gây mất an ninh trật tự tại địa bàn TP Hồ Chí Minh và các địa phương khác.

Ngày 24/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã khởi tố vụ án hình sự “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, khởi tố bị can, thực hiện Lệnh bắt bị can để tạm giam và Lệnh khám xét chỗ ở đối với bà Nguyễn Phương Hằng về hành vi như trên.

Hiện Công an TP Hồ Chí Minh đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Có rất đông phóng viên báo đài và cả nhiều Youtuber tới ghi nhận sự việc. Số người hiếu kỳ cũng đến nhà bà Nguyễn Phương Hằng khá đông.

Trong buổi tối 24/3, theo ghi nhận của phóng viên, từ lúc 19h, ngôi biệt thự số 6 Nguyễn Thông quận 3, TP Hồ Chí Minh, nơi gia đình bà Nguyễn Phương Hằng sinh sống có rất đông phóng viên báo đài và cả nhiều Youtuber tới ghi nhận mọi động tĩnh tại đây. Đồng thời, số người hiếu kỳ cũng đến ngày càng đông.

Lực lượng CSGT đã có mặt tại đoạn đường trước biệt thự của vợ chồng bà Hằng để giữ gìn trật tự. Lực lượng Công an liên tục mời người dân, phóng viên, YouTuber rời khỏi hiện trường, để trả lại trật tự lưu thông cho con đường Nguyễn Thông vốn khá ít xe cộ qua lại vào buổi tối. Tiếp đó, hàng chục Cảnh sát cơ động cũng đã đến hiện trường để cùng phối hợp với các lực lượng khác để đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực này.

Theo cand.com.vn