Nữ sinh cận kề ‘tử thần’ cứu được 1 bạn, òa khóc kể lại khoảnh khắc đau thắt tim

Em Đặng Thị Thủy T. (SN 2008, trú xã Nghĩa Lộc, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) nghẹn lòng khi phải chứng kiến cảnh 4 bạn của mình chìm dần giữa dòng nước.

Sáng 26/4, các cơ quan, ban ngành huyện Nghĩa Đàn (tỉnh Nghệ An) đã đến thắp hương chia buồn với các gia đình có con không may bị đuối nước vào chiều 25/4.

Đập Khe Giang, nơi xảy ra vụ đuối nước đau lòng cướp đi sinh mạng của 4 nữ sinh.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 14h30 ngày 25/4, nhóm 8 học sinh lớp 8D trường THCS xã Nghĩa Lộc (huyện Nghĩa Đàn) rủ nhau ra đập nước Khe Giang tại xóm Tân Hữu, xã Nghĩa Lộc để vui chơi.

Đến khoảng 14h45 cùng ngày, em N.H.G. xuống bờ đập để rửa chân thì không may bị trượt chân rơi xuống nước sâu. Lúc này, 4 bạn khác trong nhóm lao đến cứu bạn thì không may 3 bạn V.T.T.M, H.Q.T và H.T.L.A cũng bị đuối nước theo. Riêng M. may mắn được Thủy T. dùng sào cứu thoát.

Sáng nay, chúng tôi có mặt tại nhà em Đặng Thị Thủy T. (SN 2008, trú xóm Thịnh Hồng, xã Nghĩa Lộc) - người đã cứu sống bạn học Nguyễn Thị M. thoát khỏi “lưỡi hái tử thần” trong vụ đuối nước đau lòng vừa mới xảy ra.

Em Đặng Thị Thủy T. nghẹn ngào kể lại giây phút cứu 1 bạn thoát khỏi “lưỡi hái tử thần”.

Chưa nguôi nỗi sợ hãi, bàng hoàng trước sự ra đi quá đột ngột của 4 bạn học, em T. rưng rưng nước mắt kể lại: “Lúc đó em đang đứng trên bờ, nhìn thấy các bạn gặp nguy hiểm nên em cố gắng chạy xuống bờ đập ứng cứu. Tuy nhiên, chính em lúc đó cũng lâm vào tình huống nguy hiểm khi bị M. bám vào người, em may mắn bám vào được một gốc cây gần đó nên thoát ra được. Sau đó, em chạy lên bờ tìm được một chiếc sào rồi quay lại cứu bạn, M. nắm vào chiếc sào và em kéo được vào bờ, riêng 4 bạn ấy thì cứ chìm dần”.

“Sau khi em cứu được bạn M. lên bờ, em chạy một mạch xuống một nhà dân gần đó để kêu các chú lên cứu các bạn. Tuy nhiên khi lên đến bờ đập, em và các chú không thấy các bạn đâu nữa còn bạn M. thì quá sợ hãi, ngồi co ro một mình”, em Thủy T. òa khóc cho biết.

Anh Đặng Văn Tiến (bố em Thủy T.) chia sẻ, sau khi xảy ra sự việc, cháu T. được ông nội chở về nhà nhưng tinh thần rất hoảng loạn và không chịu ăn uống gì hết.

“Tối 25/4, tôi đưa cháu sang nhà ông bà ngoại để ‘xốc’ lại tinh thần trước sự việc đau lòng. Tuy nhiên cả đêm cháu không chịu ngủ mà ngồi một mình dưới góc giường”, anh Tiến buồn bã nói.

Lãnh đạo UBND xã Nghĩa Lộc (huyện Nghĩa Đàn) cho biết thêm, sau khi hoàn tất các thủ tục, chiều nay (26/4), thi thể bốn nữ sinh xấu số sẽ được gia đình, người dân, chính quyền địa phương tổ chức mai táng tại nghĩa trang 2 xóm Thịnh Hồng và Tân Lập (thuộc xã Nghĩa Lộc).

Mẹ em H.Q.T và người thân ngã gục trước sự ra đi đột ngột của người con gái xấu số.

Người dân, chính quyền địa phương hỗ trợ các gia đình lo thủ tục mai táng.

Như Infonet đã đưa tin, vào khoảng 14h30 ngày 25/4, một nhóm học sinh lớp 8 Trường THCS Nghĩa Lộc rủ nhau ra khu vực đập Khe Giang (xóm Tân Hữu, xã Nghĩa Lộc, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) để chơi. Trong lúc vui chơi tại đây, 4 em học sinh gồm: N.H.G, V.T.T.M; H.Q.T và H.T.L.A (cùng SN 2008) không may bị đuối nước.

Nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng, phối hợp với cơ quan chức năng tìm kiếm các học sinh mất tích. Đến gần 18h cùng ngày, thi thể 4 em học sinh đã được tìm thấy và bàn giao cho các gia đình để lo các thủ tục mai táng.

