Thầy lang bị tố cưỡng dâm bệnh nhân chữa hiếm muộn: Trần tình của những người trong cuộc

Sau khi sinh bé trai đầu lòng bụ bẫm, xinh đẹp, khá giống với đằng ngoại nên hai bên gia đình không ai nghi ngờ gì.

Hai năm sau, vì muốn có thêm con, anh X., chị Y. lại đến “thầy thuốc” chữa tiếp. Cũng chỉ một thời gian ngắn chữa bệnh, chị Y. lại tiếp tục mang thai, hạ sinh 1 bé trai nữa. Tuy nhiên, càng lớn, cháu thứ 2 càng không giống bố mà giống “thầy thuốc” nên anh X. đã giám định ADN và sốc khi biết cả 2 bé đều không phải con mình…

Hành trình chữa vô sinh

Chị Y. là một phụ nữ khá xinh đẹp. Năm 2015, chị kết hôn với anh X. ở cùng xã. Hai vợ chồng đều sức khỏe bình thường nhưng sau 2 năm vẫn chưa có con nên anh X. và chị Y. sốt ruột tìm thầy chữa bệnh. Tuy nhiên, do không hiểu biết nhiều, ở quê chỉ quen ruộng vườn nên anh X., chị Y. không đến bệnh viện khám để tìm nguyên nhân vô sinh mà nghe lời đồn tìm thầy lang để chữa. “Hai vợ chồng em chưa bao giờ đến bệnh viện để khám nên cũng không biết nguyên nhân muộn con là gì. Ở quê, cứ nghĩ là khám thầy lang bốc thuốc uống xem thế nào, nếu không được mới đi bệnh viện chị ạ”, chị Y. chia sẻ.

Ông Hải (đứng) khám bệnh cho 1 bệnh nhân.

Theo lời người quen giới thiệu, hai vợ chồng vượt gần 50km từ huyện Lục Nam sang thôn Kép, xã Hồng Giang, huyện Lục Ngạn gặp thầy lang Vũ Trọng Hải (SN 1975) để chữa bệnh. Tại đây, sau khi bắt mạch, “thầy” Hải yêu cầu anh X vào phòng để ông ta kiểm tra. Trong phòng, ông này yêu cầu anh X. cởi quần áo để khám, sau đó đốt ngải rồi ấn mạch.

Sau khi kiểm tra cho anh X. thì đến lượt vợ anh là chị Y. Cũng với yêu cầu cởi quần áo để kiểm tra, đốt ngải, thông kinh mạch. Theo lời ông Hải thì nguyên nhân vợ chồng anh X. chậm con là do tắc kinh mạch. Chính vì vậy, ngoài “chữa” bệnh tại phòng khám, ông này cắt thuốc đưa cho hai vợ chồng về sắc uống kèm theo giấy ghi dặn dò các “mẹo” để sớm có con.

Về việc ông Hải quan hệ với chị Y. dẫn đến có thai, chị Y. cho rằng, vì ông ấy nói là kinh mạch của em bị tắc, cần phải thông. Ngoài ra, ông ấy đốt ngải bằng thuốc gì em cũng không biết, chỉ thấy khói trong phòng rất nhiều, em rơi vào trạng thái lơ mơ. Em cũng đã hỏi ông ấy là tại sao ông ấy phải “thông” mà không để cho chồng em “thông”. Ông ấy bảo chồng “thông” thì còn nói làm gì nữa, ông ấy “thông” mới có tác dụng”, chị Y. cho biết.

Ông Hải (bên phải) đến nhà anh X. để “thương lượng”.

Ngoài việc được “thầy” Hải trực tiếp “thông” bằng cách quan hệ tình dục, vợ chồng chị Y. còn được “thầy” bốc thuốc, dặn dò khá kỹ từ việc uống thuốc thế nào, sinh hoạt vợ chồng theo giờ giấc ra sao. Còn giữ được 1 tờ giấy “thầy” Hải ghi hướng dẫn sử dụng, chị Y. đưa cho tôi xem và nói: “Đây, ông ấy “thông” xong dặn dò vợ chồng em thế này thì chúng em mới tin và không bao giờ nghi ngờ các con là con ông ấy chị ạ”.

Tờ giấy ghi chữ nguệch ngoạc, không chấm phẩy nhưng rất nhiều ngoặc đơn có “hướng dẫn sử dụng” như sau: “Tối 30 đúng 10h15 phút thì quan hệ. Tối mùng 2 đúng 9h5 phút thì quan hệ. Chỉ quan hệ 2 lần. Tối nay về xoay gối ngược trở lại sau sáng mùng 3 mới quay gối ngược trở lại. Kỳ kinh tới không thấy nên (lên nhà “thầy”-pv) kiểm tra, nếu có điện hỏi”.

Sau khi sinh cháu trai đầu trong niềm vui vô hạn vào năm 2018, thì đến năm 2020, vợ chồng chị Y. lại muốn sinh thêm cháu nữa cho vui cửa, vui nhà. Cũng với cách chữa bệnh trên, chỉ vài tháng sau, chị Y. lại mang thai và lần này cũng sinh bé trai khỏe mạnh. Mọi việc có lẽ cứ êm xuôi trôi đi nếu như cháu bé thứ 2 không càng lớn càng giống ông Hải. Anh X. nghi ngờ không phải con mình nên lấy mẫu đem đi giám định. Khi biết cả hai cháu đều không cùng huyết thống, gia đình anh X. phẫn nộ cực điểm, đến nhà ông Hải làm rõ sự việc, yêu cầu ông này trả lời rõ.

Vợ chồng anh X., chị Y. và cháu bé chị X. sinh lần 2.

Ông Hải cũng công nhận hai đứa bé là con mình và đồng ý bồi thường danh dự cho gia đình anh X. 100 triệu đồng. Tuy nhiên, anh X. không đồng ý và đi về. Sau đó, ông Hải nhờ 1 người bạn và con trai của mình đến gia đình anh X. thỏa thuận việc bồi thường. Do ông Hải không đến nên gia đình anh X. không đồng ý. Hai, ba lần như vậy, ông Hải đã đích thân đến nhà anh X. đề nghị bồi thường 300 triệu đồng, đề nghị gia đình không tố cáo. “Tuy nhiên, gia đình em bị lừa quá trắng trợn nên em không đồng ý, đề nghị cơ quan công an làm rõ hành vi cưỡng dâm của ông Hải đối với em để xử lý nghiêm theo pháp luật, yêu cầu ông ta xin lỗi và có trách nhiệm với hai cháu”, chị Y. cho biết.

Bí mật chữa bệnh bằng đốt “ngải”

Theo số điện thoại ghi trên “tờ bướm” quảng cáo chữa bách bệnh, tôi đã nhiều lần liên hệ nhưng số máy đó đã bị hủy, zalo ông Hải dùng để chữa bệnh cũng đã xóa. Theo tìm hiểu của chúng tôi, dù không học hành, bằng cấp gì nhưng Vũ Trọng Hải ở thôn Kép, xã Hồng Giang, huyện Lục Ngạn, Bắc Giang cũng tự nhận thầy lang, quảng cáo chữa bách bệnh từ thoái hoá xương đến bó xương, thần kinh, câm điếc, ung thư, kể cả xơ gan cổ chướng, hiếm muộn…

Theo quảng cáo của Hải thì tất cả các khoa, phòng với các bệnh từ tứ chứng nan y đến cảm mạo thông thường Hải đều chữa được. Để mọi người biết đến mình, Hải quảng cáo cả trên zalo, facebook và những lời đồn thổi. Chính vì vậy, khách hàng của Hải khá đông, không chỉ làng trên xóm dưới mà người ở huyện khác, xã khác cũng tìm đến.

Tờ “hướng dẫn sử dụng” ông Hải ghi cho vợ chồng chị Y. để sớm có con.

Dù không phép nhưng ông Hải vẫn quảng cáo mình chữa bách bệnh.

Điều lạ là cách chữa bệnh của Hải không giống ai. Mỗi khi có khách, ông ta đều đưa vào phòng mạch riêng để khám. Trong phòng mạch đó, chỉ có Hải và người bệnh. Tại đây, ông ta thường chốt cửa, bắt mạch, kê đơn, sau đó đốt “ngải” để chữa bệnh. “Ngải” là thứ gì bệnh nhân không biết, chỉ thấy khói nghi ngút. Điều đặc biệt hơn thì dù bệnh trong nội thân hay ngoài da, vô sinh hay ung thư thì cũng đều được Hải yêu cầu cởi quần áo để ông ta “khám”.

Theo thông tin mà chúng tôi có được, thì nhiều người dân đã phản ánh việc mình đến chữa bệnh tại nhà ông Hải và đều được đưa vào phòng kín, yêu cầu cởi quần áo. Nơi ông Hải khám, chữa bệnh là ngôi nhà cấp 4 nằm cạnh trục đường chính, cách UBND xã chừng trăm mét, cách ngôi nhà 3 tầng rộng rãi khang trang - nơi sinh sống của gia đình ông Hải vài chục mét. Ông Hải thừa nhận chưa có giấy phép kinh doanh và không có bằng cấp chuyên môn nghề y, qua học hỏi biết một số bài thuốc trị bệnh xương khớp, bó gân… nên ai nhờ thì chữa.

Có dấu hiệu vi phạm Luật hôn nhân gia đình

Thượng tá Nguyễn Văn Duân, Trưởng Công an huyện Lục Ngạn, Bắc Giang cho biết, sau khi nhận được đơn tố cáo của anh X. ở huyện Lục Nam tố cáo ông Vũ Trọng Hải ở thôn Kép, xã Hồng Giang, huyện Lục Ngạn cưỡng dâm vợ anh dẫn đến có thai, Công an huyện Lục Ngạn đã mời ông Vũ Trọng Hải lên làm việc thì ông này thừa nhận có việc quan hệ với chị Y. vì vợ chồng chị Y. nhiều lần đến năn nỉ ông để “xin con”. Ông Hải cũng cho biết, mỗi lần chị Y. đến chữa bệnh đều có chồng đi cùng nên không thể cưỡng dâm chị Y mà chồng chị ngồi ở ngoài lại không biết.

Một bệnh nhân thông tin mình cũng là nạn nhân của Vũ Trọng Hải.

Hiện Công an huyện Lục Ngạn đã nhận được bản kết luận giám định của Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an đối với yêu cầu giám định ADN. Kết luận giám định nêu rõ ông Vũ Trọng Hải - là cha đẻ hai con do chị Y. sinh ra với xác xuất 99.99%.

Công an huyện Lục Ngạn cũng đã tổ chức cho chị Y. và ông Hải đối chất với nhau nhưng không thống nhất được lời khai. Ông Hải cho rằng chị Y. đến xin con và đồng ý quan hệ với ông. Còn chị Y. thì cho rằng vì ông Hải yêu cầu chị cho “thông kinh mạch” mới có thể có con nên chị Y. đồng ý. Công an huyện Lục Ngạn cũng đã tổ chức xác minh và được biết, ông Hải không có bằng cấp chuyên môn, không được cơ quan có thẩm quyền cấp phép khám chữa bệnh. UBND xã Hồng Giang đã xử phạt hành chính đối với ông Hải và yêu cầu tháo dỡ biển hiệu.

Thượng tá Nguyễn Văn Duân cho biết: “Công an huyện đã kiểm tra hiện trường, tổ chức lấy lời khai, thu thập các tài liệu liên quan để giải quyết vụ việc. Chúng tôi sẽ mời Viện Kiểm sát, Tòa án họp liên ngành để thống nhất hướng xử lý”. Thượng tá Duân cũng cho biết thêm, qua xác minh, bước đầu chúng tôi xác định hành vi của ông Vũ Trọng Hải có dấu hiệu vi phạm Luật Hôn nhân gia đình và khám chữa bệnh không có giấy phép.

Về tương lai của hai cháu bé, anh Nguyễn Văn T., anh trai của anh X. cho biết, dù hai cháu không cùng huyết thống nhưng chúng tôi vẫn coi là con cháu trong nhà vì gia đình tôi chăm sóc từ bé đến giờ thế nào thì sau này vẫn thế. Điều chúng tôi muốn là xử lý nghiêm đối tượng Vũ Trọng Hải theo quy định của pháp luật.

Xác nhận điều này, chị Nguyễn Thị Y. cũng cho biết, gia đình chồng rất nhân văn, thương yêu và đùm bọc mẹ con chị. “Sau khi biết hai cháu là con ông Hải, không chỉ gia đình chồng em sốc mà bản thân em cũng rất sốc, như sét đánh ngang tai. Chính vì vậy, em xin phép gia đình chồng đưa các cháu về ngoại một thời gian. Do cháu lớn đã đến tuổi đi học nên từ tháng 9, gia đình chồng bảo đưa các con về nội để cháu đi học nên em lại đưa về. Mọi người vẫn quan tâm, thương yêu mẹ con em như trước kia chứ không hắt hủi gì. Hàng ngày em vẫn làm vườn, chăm sóc bưởi và các cây ăn quả. Dù thế nào thì em cũng rất yêu quý, trân trọng chồng và gia đình chồng em. Mọi người đều rất tốt với em và các cháu. Chính vì vậy, em càng mong pháp luật xử lý nghiêm đối với ông Hải”, chị Y. đề nghị.

