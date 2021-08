Nghi phạm dùng dao chém liên tiếp vào người tình ở Ninh Bình là tội phạm đang bị truy nã

Nghi phạm dùng dao chém liên tiếp vào người tình ở nhà nghỉ tại Ninh Bình rồi lẩn trốn nhưng bị cơ quan Công an bắt giữ khi đang chuẩn bị vượt sông sang Nam Định. Đối tượng là tội phạm giết người đang bị truy nã từ năm 2008.

Tối 7/8, thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết: Phòng CSHS vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Đồng (SN 1983, trú xã Nga Bạch, huyện Nga Sơn, Thanh Hóa) về hành vi giết người.

Đối tượng dùng dao chém liên tiếp vào người tình (Hình ảnh cắt từ clip).

Trước đó, vào chiều 6/8, Công an nhận được tin báo về vụ người đàn ông dùng dao chém liên tiếp vào người phụ nữ tại một nhà nghỉ ở thị trấn Phát Diệm, huyện Kim Sơn (Ninh Bình) khiến người này bị thương nặng. Sau khi gây án, người đàn ông đã nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường.

Nhận được tin báo, Phòng CSHS phối hợp cùng với Công an huyện Kim Sơn tiến hành khám nghiệm hiện trường, rà soát các camera bên đường, khu vực giáp ranh với huyện Nga Sơn (Thanh Hóa) và huyện Nghĩa Hưng (Nam Định) để truy bắt đối tượng.

Tuy nhiên, quá trình điều tra gặp nhiều khó khăn khi đôi nam nữ trên dùng tên tuổi, địa chỉ giả để thuê nhà nghỉ.

Đến khoảng 1h30’ sáng 7/8, Công an đã phát hiện và bắt giữ Đồng khi đang lẩn trốn tại đê sông Vạc, xã Kim Chính, huyện Kim Sơn cách hiện trường 5km. Tại đây, đối tượng đang tìm cách vượt sông trốn sang Nam Định.

Đối tượng Nguyễn Văn Đồng tại cơ quan Công an

Tại cơ quan Công an, đối tượng khai nhận tên Lâm Phong được mẹ đưa sang Trung Quốc sinh sống lúc 5 tuổi. Đến tháng 5/2021, Phong bị trục xuất về Việt Nam và cách ly tại tỉnh Cao Bằng. Tại đây Phong có quen với chị Lê Thị Anh Đ. (SN 1990, trú TP Cần Thơ).

Khi tiến hành lấy lời khai đối tượng quanh co, trốn tránh nhưng bằng các nghiệp vụ của Công an đối tượng phải khai nhận tên thật của mình là Nguyễn Văn Đồng (SN 1983, trú Nga Sơn, Thanh Hóa) và đang bị Cơ quan CSĐT Công an Thanh Hóa truy nã về tội giết người (năm 2008).

Để lẩn trốn sự truy bắt của cơ quan chức năng nên Đồng đã khai báo không đúng tên tuổi, địa chỉ.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Trần Nghị