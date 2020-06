Nghệ An: Khi nào xử lý xong sự cố sập đập tràn trên sông Lam?

Rạng sáng 7/6, tại thân đập cũ bara Đô Lương (huyện Đô Lương, Nghệ An) xảy ra sự cố sập khoang số 10 và 11. Đây là sự cố gây nên hiện tượng tụt mực nước đầu kênh dẫn dòng, dẫn đến không đủ lượng nước theo yêu cầu chảy vào kênh chính, nước vào hệ thống Thủy lợi Bắc bị thiếu hụt từ 50 - 70%, ảnh hưởng đến nguồn nước tưới cho các huyện Yên Thành, Quỳnh Lưu và Diễn Châu.

Hiện trường nơi khoang 10 và 11 bị sập.

Ngay sau khi xảy ra sự cố, chiều 7/6, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Hoàng Nghĩa Hiếu cùng đoàn công tác của tỉnh đã trực tiếp đến hiện trường để kiểm tra, chỉ đạo đơn vị thi công tập trung phương tiện và nhân lực để tiến hành khắc phục sự cố.

Ngày 8/6, ghi nhận của PV tại hiện trường, phía đơn vị thi công là Công ty TNHH Hòa Hiệp đang khẩn trương huy động máy móc đổ đá và thả các khối bê tông cỡ lớn vào vị trí sân trước của tràn 10 và 11 đến cao trình tràn cũ nhằm nâng cao mực nước, bảo đảm cung cấp nước vào kênh chính theo yêu cầu.

Hàng trăm phương tiện, máy móc được điều đến khắc phục sự cố.

Ông Phạm Đình Hạnh – Giám đốc Công ty TNHH Hòa Hiệp cho biết, công trình đã thi công được hơn 190m tràn tự do, 2 cửa xả cát (mỗi cửa 21m). Đoạn gặp sự cố nằm trong đoạn tràn tự do chuẩn bị thi công.

Nói về nguyên nhân xảy ra sự cố, ông Hạnh cho rằng do công trình được xây dựng hơn 80 năm nên đã xảy ra hiện tượng bê tông của đập đã bị mọt, thép bị hoen rỉ.

“Sau khi xảy ra sự cố, chúng tôi đã huy động hàng trăm phương tiện, máy móc, nhân công khẩn trương khắc phục sự cố. Hơn 1.000m3 bê tông lớn và các loại đá đang được vận chuyển xuống khu vực bị sập bằng nhiều máy múc, sớm ngăn dòng chảy để tiếp tục thi công”, ông Hạnh nói.

Công tác khắc phục sự cố vỡ đập tràn đang được nhà thầu tiến hành khẩn trương.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Trường Thành – Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi Nghệ An cho biết, theo kế hoạch, từ năm 2019 – 2021 sẽ sửa chữa, nâng cấp xong đập Bara Đô Lương. Từ bên bờ tả đến khoang số 9, phía đơn vị thi công đã làm xong, còn khoang 10-11 thì kế hoạch 2021 thì tiến hành sữa chữa, tuy nhiên trong quá trình làm thì nhận thấy bê tông kém, sắt hoen rỉ vì đã sử dụng 85 năm nay.

“Sự cố không gây thiệt hại về người và của, nguồn nước có giảm nhưng vẫn đảm bảo. Hiện công tác khắc phục đang được phía nhà thầu tiến hành khẩn trương, dự kiến trong 3-5 ngày tới công tác này sẽ được hoàn thành”, ông Thành nói.

Dự kiến trong 3-5 ngày tới, công tác "vá đập" sẽ được hoàn thành.

Đập Bara Đô Lương tại hai xã Tràng Sơn và Đặng Sơn (huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An) do Pháp xây dựng từ năm 1930 đến năm 1937, phục vụ tưới tiêu cho các vùng đồng bằng Nghệ An.

Dự án sửa chữa, nâng cấp đập bara Đô Lương (thuộc dự án sữa chữa, nâng cấp hệ thống Thủy lợi Bắc Nghệ An) có mức đầu tư hơn 300 tỷ đồng, chủ yếu từ nguồn vốn JICA (Nhật Bản) do Sở NN&PTNT Nghệ An làm chủ đầu tư. Công trình được khởi công từ năm 2019, dự kiến hoàn thành vào năm 2021.

Việt Hòa