Nghệ An: Bắt giữ ‘nữ quái’ tàng trữ gần 1 tấn pháo nổ

Gần 1 tấn pháo nổ các loại được đối tượng Mai Thị Lý (SN 1979, trú xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu, Nghệ An) tập kết tại bãi đất trống trên địa bàn.

Theo đó, vào khoảng 21h30’ ngày 22/8, Công an huyện Diễn Châu (Nghệ An) đã phát hiện, bắt giữ Mai Thị Lý (SN 1979, trú tại xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu) về hành vi tàng trữ pháo nổ trái phép.

Tang vật lực lượng chức năng thu giữ là hàng chục bao tải đựng hơn 845kg pháo hoa nổ các loại. Số pháo này được Lý tập kết tại khu vực bãi đất thuộc xóm Bắc Hồng, xã Diễn Hồng.

Đối tượng Mai Thị Lý (áo đen) cùng số tang vật pháo nổ. (Ảnh. NTV).

Khám xét khẩn cấp tại nhà kho ở xã Diễn Hồng (huyện Diễn Châu), lực lượng chức năng thu giữ thêm 5 bao tải đựng pháo nổ có trọng lượng 50kg. Tổng khối lượng số pháo nổ thu giữ được là 895kg. Số pháo này được đối tượng vận chuyển từ Lào về Nghệ An để tiêu thụ.

Hiện, Công an huyện Diễn Châu đang tạm giữ hình sự đối tượng Mai Thị Lý để tiếp tục điều tra, mở rộng.

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) chủ trì, phối hợp Công an huyện Đô Lương, Công an huyện Diễn Châu (Công an tỉnh Nghệ An) và một số đơn vị nghiệp vụ liên quan phá thành công chuyên án, bắt giữ 02 đối tượng về hành vi mua bán trái phép pháo nổ.

Hai đối tượng vận chuyển 350 kg pháo bị Phòng PC02, Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm Trần Văn Phú (SN 1996, trú tại xã Trung Sơn, huyện Đô Lương) và Phạm Văn Nhật (SN 1993, trú tại xã Tràng Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An). Tang vật thu giữ là 350kg pháo nổ, 01 xe ô tô, 03 điện thoại di động.

Liên quan đến chuyên án này, phòng PC02 đã khởi tố Ngô Đình Mạnh (SN 1982, trú tại xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu); Trần Văn Phú và Phạm Văn Nhật về tội “Mua bán hàng cấm”.

Bảo Trâm