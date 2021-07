Vụ gần 100 ô tô bị trộm ở Hà Nội: Đối tượng trộm cắp khai gì?

Do làm ăn thua lỗ, Đạt lên kế hoạch trộm cắp tài sản để trả nợ. Tối 30/5, Đạt đến bãi đỗ xe phía sau tòa A6A Nam Trung Yên (Cầu Giấy) rồi nói bảo vệ đưa cho chìa khóa xe ô tô Innova rồi lái đi cầm cố.

Tối 7/7, Công an TP Hà Nội cho biết đang xử lý vụ án trộm cắp và tiêu thụ xe ô tô, thu giữ gần 100 chiếc xe ô tô các loại.

Theo cơ quan công an, sau khi triệu tập Nguyễn Thành Công, Nguyễn Hữu Tú, Nguyễn Hữu Trung, qua đấu tranh khai thác, các đối tượng khai nhận Lê Hoàng Đạt (SN 1991, trú tại phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) là người cầm cố chiếc xe Toyota Innova. Tiếp tục triệu tập Đạt đến làm việc, đối tượng đã khai nhận hành vi trộm cắp tài sản của mình.

Các đối tượng trong đường dây trộm cắp gần 100 ô tô ở Hà Nội.

Ngoài ra, Đạt cũng khai nhận, do làm ăn thua lỗ nên lên kế hoạch trộm cắp tài sản để trả nợ. Đến tối 30/5, Đạt đến bãi đỗ xe phía sau tòa A6A Nam Trung Yên (Cầu Giấy) rồi nói bảo vệ đưa cho chìa khóa xe ô tô.

Do bảo vệ chủ quan, không cảnh giác, nghĩ đây là chủ xe nên đã đưa cho Đạt chiếc chìa khóa xe ô tô Toyota Innova mà Đạt yêu cầu.

Tiến hành kiểm tra các địa điểm cất giữ xe của nhóm đối tượng, cơ quan công an thu giữ gần 100 xe ô tô các loại.

Những chiếc xe tang vật trong đường dây trộm ô tô "siêu khủng" ở Hà Nội.

Trước đó, vào ngày 31/5, Công an quận Cầu Giấy tiếp nhận tin báo của anh N.Đ.T (SN 1973; trú tại Nam Từ Liêm, Hà Nội) về việc bị mất 1 chiếc ô tô Toyota Innova tại bãi gửi xe phía sau toà nhà A6A Nam Trung Yên (phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, Hà Nội).

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an quận Cầu Giấy đã khẩn trương phối hợp cùng các đơn vị liên quan, điều tra, xác minh đối tượng gây án.

Sau hơn 1 tháng truy vết, các đơn vị đã xác định được ổ nhóm đối tượng tiêu thụ tài sản trộm cắp gồm: Nguyễn Thành Công (SN 1989; trú tại Xuân Quan, Văn Giang, Hưng Yên); Nguyễn Hữu Tú (SN 1993; trú tại Tân Ước, Thanh Oai, Hà Nội); Nguyễn Hữu Trung (SN 1994; trú tại Đông Dư, Gia Lâm, Hà Nội).

Căn cứ vào tài liệu thu thập được, cơ quan Công an xác định Nguyễn Thành Công và các đối tượng trong ổ nhóm thường xuyên nhận cầm cố các loại xe ô tô do trộm cắp mà có hoặc các xe ô tô thuê tự lái, cầm cố các loại xe do chủ xe đã thế chấp cho ngân hàng để vay tiền... tại huyện Văn Giang (Hưng Yên) và các tỉnh, thành phố lân cận khác.

Xe ô tô được các đối tượng để tại nhiều địa điểm, kho bãi với số lượng xe lên đến gần 100 chiếc. Các điểm này đều có người trông giữ, lắp camera, nguỵ trang bí mật, khép kín.

Sông Yên