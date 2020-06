Khởi tố vụ án cháu bé 5 tuổi tử vong trong rừng ở Nghệ An

Liên quan đến cái chết của cháu bé 5 tuổi ở xã Quỳnh Tam (huyện Quỳnh Lưu) khiến dư luận bàng hoàng, Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án để điều tra, làm rõ.

Hiện trường gần nơi tìm thấy thi thể cháu bé.

Trưa 12/6, Thượng tá Cao Ánh Hồng – Phó trưởng phòng Cảnh sát hình sự (PC02) - Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án để điều tra nguyên nhân dẫn đến cái chết của cháu H.T.V.Đ (5 tuổi, ở xã Quỳnh Tam, huyện Quỳnh Lưu)

Nghi phạm của vụ án đang bị cơ quan công an tạm giữ là Đào Ngọc Hoàng (học sinh lớp 11, trường THPT Quỳnh Lưu 4, trú ở xã Quỳnh Tam, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An).

Như đã đưa tin, vào khoảng 15h ngày 7/6, cháu H.T.V.Đ. (5 tuổi, trú ở xã Quỳnh Tam, huyện Quỳnh Lưu) có xin phép bố sang nhà hàng xóm chơi. Đến chiều tối không thấy con về nên gia đình đã đi khắp nơi tìm kiếm nhưng vẫn không thấy.

Chiều 9/6, lực lượng chức năng đã phát hiện thi thể cháu bé khu vực bờ suối, gần một căn nhà bỏ hoang trong rừng thuộc địa phận huyện Yên Thành (Nghệ An), cách nhà khoảng 10km.

Quá trình điều tra, cơ quan công an đã tiến hành triệu tập Đào Ngọc Hoàng để xác minh, làm rõ.

Bước đầu, Hoàng khai do nghiện trò chơi điện tử nên giấu bé trai 5 tuổi với ý định sau đó đưa bé về nhà để “lập công”. Tuy nhiên, khi cơ quan chức năng tìm kiếm, nam sinh sợ nên không dám đưa bé về, dẫn đến sự việc đau lòng.

Phòng PC02 Công an tỉnh Nghệ An vẫn đang phối hợp với Công an huyện Quỳnh Lưu điều tra, làm rõ vụ việc.

Bảo Trâm