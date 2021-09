Khách hàng VIP của ngân hàng chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng

2 anh em làm giả giấy tờ để lừa đảo chiếm đoạt tiền ngân hàng

Viện KSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Thị Hà Thành (SN 1984, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) và các đồng phạm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hồ sơ vụ án này đã được chuyển tới TAND TP Hà Nội để nghiên cứu, xét xử trong thời gian tới.

Đồng phạm của Nguyễn Thị Hà Thành có 24 bị can bị truy tố các tội: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự và vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến ngân hàng.

Theo cáo trạng, trong thời gian từ năm 2016 đến 2018, Thành kinh doanh tự do và bị thua lỗ nên nhiều lần phải vay nợ các cá nhân và ngân hàng. Nhưng do không có nguồn thu nhập ổn định nên Thành đã vay tiền của người sau trả cho người trước. Do trả nợ đúng hạn nên Thành đã tạo được niềm tin đối với người cho vay và một số cán bộ ngân hàng. Thời gian này, cũng từ việc hay đi vay tiền ngân hàng nên Thành tìm được nhiều người đến ngân hàng gửi tiết kiệm số tiền lớn để gửi đồng sở hữu. Sau đó, Thành lấy tư cách cá nhân hoặc nhờ người khác đứng tên trên các hợp đồng tín dụng, vay các ngân hàng những khoản tiền lớn nên được các ngân hàng coi là khách VIP.

Tuy nhiên, do không có hoạt động kinh doanh mà chỉ vay tiền của người sau để trả gốc và lãi cao cho người trước nên từ ngày 5/6 đến 26/11/2018, Thành mất khả năng thanh toán đối với các khoản nợ đến hạn. Vì thế, Thành đã nhiều lần thực hiện các hành vi gian dối, nhằm chiếm đoạt tiền từ Ngân hàng TMCP Quốc dân (NCB), Ngân hàng TMCP Việt Á (VAB)..., và các cá nhân khác.

Tại Ngân hàng NCB, từ ngày 18/6 đến 21/8/2018, Thành vay của ông Đặng Nghĩa Toàn (trú tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) số tiền 50 tỷ đồng. Thành yêu cầu ông Toàn gửi tiền tiết kiệm thành nhiều sổ đứng tên hai vợ chồng ông vào Ngân hàng NCB rồi đưa sổ tiết kiệm cho Thành giữ.

Sau đó, Thành cùng Nguyễn Thanh Tùng (Giám đốc Công ty Jeongho Landmark) dùng tư cách pháp nhân Công ty Jeongho Landmark để lập khống các hợp đồng mua bán hàng hóa, các biên bản đối chiếu công nợ với các công ty khác và lợi dụng sự tin tưởng, thiếu trách nhiệm của nhân viên Ngân hàng NCB trong hoạt động cấp tín dụng, giải ngân, cả hai ký giả chữ ký của vợ chồng ông Toàn trên các chứng từ, chiếm đoạt của Ngân hàng NCB số tiền 47,5 tỷ đồng.

Cũng với thủ đoạn trên, Thành vay của ông Toàn số tiền 52 tỷ đồng bằng hình thức yêu cầu ông Toàn gửi tiền tiết kiệm đứng tên hai vợ chồng ông vào ngân hàng, rồi đưa sổ tiết kiệm cho Thành giữ. Tiếp đó, Thành cùng Nguyễn Thanh Tùng dùng tư cách pháp nhân Công ty Jeongho Landmark để lập khống các hợp đồng mua bán hàng hóa, các biên bản đối chiếu công nợ với Công ty Hoàng Nguyên. Cả Thành và Tùng lợi dụng sự tin tưởng và thiếu trách nhiệm của nhân viên ngân hàng trong hoạt động thu thập hồ sơ, thẩm định cấp tín dụng và giải ngân, cả hai giả chữ ký, lăn giả dấu vân tay của vợ chồng ông Toàn trên chứng từ hợp đồng cầm cố tiền gửi trong hồ sơ cấp tín dụng để được giải ngân, chiếm đoạt của ngân hàng số tiền 49,4 tỷ đồng.

Trong khoảng thời gian từ ngày 5/6 đến 26/11/2018, Thành đã vay tiền của nhiều cá nhân rồi sau đó câu kết với một số nhân viên Ngân hàng VAB để lừa đảo, chiếm đoạt của ngân hàng này số tiền hơn 273 tỷ đồng.

Ngoài hành vi phạm tội như trên, cáo trạng xác định, Thành còn cùng Nguyễn Thị Thu Hương (chuyên viên quan hệ khách hàng Phòng Khách hàng Doanh nghiệp, Ngân hàng VAB) lừa hai người khác ký chứng từ vay, chứng từ rút tiền để chiếm đoạt của ba cá nhân ở Hà Nội số tiền gần 60 tỷ đồng.

