Huyện Nam Trà My tập trung khắc phục sạt lở sau mưa lũ

Sau hai ngày mưa lớn gây sạt lở nặng ở nhiều khu vực, huyện vùng cao Nam Trà My (tỉnh Quảng Nam) đã huy động lực lượng tập trung khắc phục.

Chiều 30/11, UBND huyện Nam Trà My cho hay, tính đến 9h sáng cùng ngày, giao thông từ huyện Bắc Trà My vào huyện này trên tuyến Quốc lộ 40B đã được khắc phục để người và phương tiện qua lại an toàn.

Riêng đoạn từ trung tâm huyện lên các xã Trà Nam và Trà Linh, do khối lượng sạt lở lớn tại nhiều điểm nên đơn vị thi công đang huy động tổng lực người và máy móc để giải phóng đất đá. Trong khi đó, các trục đường liên xã cũng đã được khai thông, tạo lối đi tạm thời để bà con di chuyển qua lại, vận tải hàng hóa.

Công tác khắc phục các điểm sạt lở đường giao thông được triển khai khẩn trương ngay sau khi nước lũ rút bớt để người dân không bị cô lập quá lâu.

Tại cầu bê tông bắc qua sông Leng dẫn vào làng tái định cư Bằng La, xã Trà Leng, chính quyền địa phương đã cho cắm biển báo và cử lực lượng canh giữ 2 đầu cầu để cảnh báo cho người dân hạn chế qua lại.

Công tác khắc phục đang gặp khó khăn do nước sông đổ về quá mạnh khiến lượng đất đá đổ lấp mố cầu đều bị nước cuốn trôi.

Trước tình hình trên, đơn vị thi công đang chuẩn bị rọ sắt để khi nước sông rút sẽ tiến hành kè đá nhằm bảo vệ mố cầu và san lấp đất để bà con đi lại thuận tiện.

Ngoài ra, mưa lũ cũng làm một số nhà dân, điểm trường học các thôn bị sạt lở. Chính quyền địa phương đã kịp thời sơ tán dân đến nơi tránh trú và cho học sinh tạm nghỉ để đảm bảo an toàn.

Trường tiểu học xã Trà Leng bị sạt lở do mưa lũ.

Một số hình ảnh khắc phục hậu quả sau mưa lũ ở huyện Nam Trà My.

Sơn Tùng