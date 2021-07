Hành trình phá đường dây trộm cắp ô tô từ vụ lừa bảo vệ cuỗm Innova ở Hà Nội

Theo lời kể của Đại tá Dương Văn Hiếu, Trưởng Công an quận Cầu Giấy, ngày 31/5, Công an quận tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm của anh Nguyễn Đình Thọ (SN 1973; HKTT tại Tổ 3, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội) trình báo bị mất 1 chiếc ô tô Toyota Innova màu đồng mang BKS 30E - 588.13 tại bãi gửi xe phía sau toà nhà A6A Nam Trung Yên, thuộc địa bàn phường Trung Hoà, Hà Nội.

Những chiếc xe tang vật trong vụ án trộm gần 100 ô tô ở Hà Nội.

Vào cuộc điều tra, Công an quận bước đầu xác định, sau khi trộm cắp chiếc xe ô tô này, kẻ trộm đã di chuyển chiếc xe trên sang địa bàn quận Long Biên, huyện Gia Lâm và cuối cùng định vị bị mất tại thị trấn Văn Giang (tỉnh Hưng Yên).

Đơn vị đã huy động 1 tổ công tác của đội Cảnh sát hình sự (CSHS) phối hợp với phòng PC02 (Công an TP Hà Nội) nhanh chóng rà soát camera, xác định cung đường di chuyển của đối tượng. Qua đó, xác định được ổ nhóm đối tượng tiêu thụ tài sản trộm cắp gồm có 3 đối tượng là: Nguyễn Thành Công với vai trò là chủ mưu, cầm đầu, chỉ đạo; Nguyễn Hữu Tú và Nguyễn Hữu Trung là hai đàn em thân tín của đối tượng Công.

Nguyễn Công Trung và Nguyễn Hữu Tú là người trực tiếp lái xe ô tô Innova màu đồng mang BKS 30E – 588.13 đến tháo định vị tại gara ô tô Minh Quyết, có địa chỉ tại khu tái định cư thị trấn Văn Giang.

Đại tá Dương Văn Hiếu (người mặc áo trắng) tại hiện trường điều tra vụ án.

“Trong quá trình triệt phá đường dây trộm cắp này, tôi trực tiếp lên Kim Lũ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội chỉ đạo điều tra. Tôi cũng trực tiếp xuống Hưng Yên và phát hiện ở đây có gần 100 chiếc xe đang tập kết ở đây.

Đây là ổ nhóm thường xuyên nhận cầm cố các loại xe ô tô trộm cắp, các xe ô tô thuê tự lái, xe do chủ xe đã thế chấp cho ngân hàng để vay tiền... tại huyện Văn Giang (Hưng Yên) và các tỉnh, thành phố lân cận khác.

Xe ô tô được các đối tượng để tại nhiều địa điểm, kho bãi với số lượng xe lên đến gần 100 chiếc.

Cơ quan công an đã huy động 1 tổ công tác 10 người, xuống tận nơi mật phục, nằm địa bàn gần 1 tháng mới phát hiện ra vụ việc. Nhóm đối tượng này hoạt động rất tinh vi nên hành trình phá án rất khó khăn.

Các điểm này đều có người trông giữ, lắp camera, nguỵ trang bí mật, khép kín.

Ngày 2/7, tôi huy động thêm 15 cán bộ chiến sĩ công an quận xuống hiện trường và tiến hành khám xét và đưa xe về.

Ngày hôm đó, tôi báo tin cho Phó trưởng phòng hình sự Công an TP Hà Nội đến hiện trường, huy động Công an quận tăng cường cả phương tiện và lực lượng, điều động hàng loạt lái xe của Công an quận, có cả các chiến sĩ CSGT tới hiện trường di chuyển gần 100 chiếc xe vi phạm về trụ sở.

Còn những chiếc xe tang vật bị chết ắc-quy hoặc xịt lốp không thể lái về, tôi phải điều 2 xe cẩu đến đưa về trụ sở", Đại tá Dương Văn Hiếu kể lại hành trình phá án.

Những chiếc xe tang vật bị nhóm trộm lấy cắp mang biển kiểm soát ở nhiều tỉnh, thành.

Sau khi phá án thành công, Công an quận Cầu Giấy đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can trong đường dây trộm cắp, tiêu thụ gần 100 xe ô tô, đồng thời chuyển hồ sơ sang Công an thành phố Hà Nội tiếp tục điều tra làm rõ và mở rộng vụ án.

Lý do cơ quan Công an quận Cầu Giấy phải chuyển vụ án lên Phòng hình sự - Công an TP Hà Nội, Đại tá Dương Văn Hiếu chia sẻ: "Do có nhiều yếu tố khác nhau như vụ việc trộm cắp có tính chất liên tỉnh và liên quan đến các ngân hàng, chủ bãi giữ xe… Nếu Công an quận tiếp tục điều tra thì phải huy động hết đội hình sự và tăng cường cả khối điều tra nữa, sẽ không còn thời gian mà làm được việc khác để phục vụ nhân dân".

"Đến nay, theo ghi nhận thì các xe bị trộm cắp này sẽ được nhóm trộm cắp tiêu thụ bằng cách tháo phụ tùng để bán hoặc lắp biển giả để lưu thông. Vậy nên khi người dân mua xe ô tô cũ cần phải kiểm tra giấy tờ đầy đủ, kiểm tra số khung số máy cho chuẩn để tránh rơi vào tình huống mua phải xe gian...", Đại tá Dương Văn Hiếu thông tin thêm.

Hải Ngọc