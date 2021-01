Gia cảnh nghèo khó của 2 nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn ở Nghệ An

Sáng 3/1, ông Nguyễn Thanh Hùng, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An) cho biết, trên địa bàn có 2 nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn lao động tại công trình xây dựng Sở Tài chính Nghệ An vào chiều hôm qua (2/1).

4 cháu nhỏ của nạn nhân Phạm Văn Phượng ngơ ngác khi nghe tin bố mất.

Hai nạn nhân gồm anh Phạm Văn Phượng (SN 1974) và anh Trần Duy Hiếu (SN 1977), cùng trú tại xóm Phi Bắc, xã Vĩnh Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An.

Theo ông Hùng, trường hợp nạn nhân Phạm Văn Phượng có 4 người con gái, 2 cháu lớn nhất học lớp 4 và 3, còn 2 cháu nhỏ chưa đi học, hoàn cảnh vô cùng éo le.

Rất đông bà con có mặt tại gia đình nạn nhân Phạm Văn Phượng sau khi thi thể của anh được đưa về địa phương.

Còn trường hợp anh Trần Duy Hiếu, có vợ và 2 con trai, nhà nghèo, anh Hiếu lại bị đau khớp mới mổ thay xương năm ngoài. Vì hoàn cảnh khó khăn, nợ nần nên anh xin tham gia tổ thợ để kiểm tiền trả nợ. Khi a Hiếu gặp nạn, vợ anh đang làm phụ hồ ở Hà Nội, còn con trai đầu làm công nhân ở Bình Dương chưa về được.

“Hoàn cảnh gia đình 2 nạn nhân rất khó khăn, thuộc diện hộ nghèo và cận nghèo ở địa phương. Trước tình cảnh như trên, chúng tôi đang kêu gọi các tổ chức đoàn thể, cá nhân trên địa bàn giúp đỡ họ vượt qua khó khăn trước mắt”, ông Hùng cho biết thêm.

Hiện trường vụ tai nạn lao động nghiêm trọng xảy ra tại Nghệ An khiến 3 người chết, 8 người bị thương.

Vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra tại công trình xây dựng trụ sở mới của Sở Tài chính Nghệ An trên Đại lộ V. Lê Nin, thuộc phường Hưng Phúc, TP Vinh (Nghệ An) tính đến thời điểm này đã có 3 nạn nhân tử vong. 8 người khác hiện đang được cứu chữa tích cực tại Bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An.

Ngoài 2 nạn nhân tử vong nói trên, còn có ông Đặng Minh Cung (SN 1958, trú tại xã Nhân Thành, huyện Yên Thành) tử vong trước khi đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Các nạn nhân đang được cứu chữa tích cực tại bệnh viện.

Tối 2/1, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, ông Bùi Đình Long cùng đại diện lãnh đạo Sở Tài chính và Sở Y tế Nghệ An đã đến thăm hỏi các công nhân bị thương đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An và Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An. Đồng thời yêu cầu các cơ quan chức năng vào cuộc để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Như đã đưa tin, vào khoảng 13h30’ ngày 2/1, tại công trình xây dựng trụ sở mới của Sở Tài chính Nghệ An trên Đại lộ V. Lê Nin, thuộc phường Hưng Phúc, TP Vinh (Nghệ An) đã xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng (đứt thang cáp vận thăng công trình).

Được biết, Công trình xây dựng trụ sở do Sở Tài chính Nghệ An làm chủ đầu tư; Đơn vị thị công là Công ty CP cơ giới và xây lắp 171; Tư vấn giám sát là Viện quy hoạch kiến trúc xây dựng Nghệ An.

Hiện, nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Việt Hòa