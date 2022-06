Đã bắt được nghi phạm sát hại chủ căn biệt thự ở TP.HCM

Bằng nghiệp vụ, công an đã lần theo dấu vết bắt nam thanh niên đâm chết chủ căn biệt thự ở phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, TP.HCM và bắt giữ.

Sáng 25/6, Công an quận Bình Tân, TP.HCM cho biết, đơn vị đã phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM bắt giữ nghi phạm sát hại chủ căn biệt thự ở phường Bình Trị Đông B.

Nghi phạm Phạm Ngọc Việt

Danh tính nghi phạm là Phạm Ngọc Việt (SN 1987, ngụ tỉnh Hải Phòng). Hiện Công an đang đang lấy lời khai người này để làm rõ động cơ gây án.

Theo điều tra, sáng 24/6, anh P.H.L. (SN 1985, ngụ quận Bình Tân, là con ruột của ông V.) đang trong căn nhà ở khu phố 10, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân thì nghe tiếng la hét của cha là ông P.V.V. (SN 1964, ngụ quận 5, trú quận Bình Tân).

Anh L. chạy xuống và nhìn thấy cha mình bị nam thanh niên mặc đồ Grab dùng dao đâm nhiều nhát vào người. Người con trai hô hoán thì nam thanh niên vội tẩu thoát. Người dân cùng anh L. đưa ông V. đi cấp cứu ở bệnh viện nhưng ông V. đã tử vong.

Khu vực xảy ra vụ việc

Nhận được tin báo, công an đã có mặt phong tỏa khám nghiệm hiện trường, tử thi, lấy lời khai nhân chứng, trích xuất camera an ninh. Tại hiện trường, công an thu giữ 1 con dao dính máu. Quá trình điều tra, công an xác định đối tượng gây án là nam thanh niên mặc áo Grab.

