Cô gái 16 tuổi mất tích ở TP.HCM đã qua Campuchia?

Công an xã Xuân Bình, thị xã Sông Cầu (Phú Yên), cho biết cô gái 16 tuổi mất tích khi đến TP.HCM đã gọi điện cho người thân và nói đang ở Campuchia.

Chiều 13/6, Công an xã Xuân Bình, thị xã Sông Cầu (Phú Yên), có báo cáo ban đầu vụ việc cô gái tên Nguyễn Thị Thu Ngọc (16 tuổi) mất tích khi đến TP.HCM làm việc.

Theo công an, rạng sáng 13/6, Ngọc đã liên hệ với người nhà qua Facebook chị ruột là N.T.V. Cô gái này cho biết đang ở Campuchia và có công việc ổn định, nhưng không nói rõ làm nghề gì.

Ngọc gọi điện về cho người nhà sau nhiều ngày mất tích. (Ảnh: Gia đình cung cấp)

Đồng thời, Ngọc yêu cầu gia đình gỡ bỏ các tin bài đã đăng trên các kênh thông tin truyền thông về việc tìm người.

Theo công an địa phương, ngày 10/6, ông Nguyễn Văn Hương (53 tuổi, cha Ngọc) trình báo ngày 5/6, con gái đón xe khách đến TP.HCM làm việc.

Khi tới số 537 Phạm Văn Đồng (quận Bình Thạnh), Ngọc được một người quen qua mạng xã hội đến đón. Ngọc có gọi điện thoại thông báo cho gia đình và mất liên lạc sau đó.

“Xét thấy vụ việc xảy ra tại TP.HCM, không thuộc thẩm quyền của Công an xã Xuân Bình nên đơn vị đã hướng dẫn gia đình vào TP.HCM báo cáo vụ việc. Công an địa phương sẽ phối hợp khi có yêu cầu hỗ trợ”, Công an xã Xuân Bình cho biết.

Liên quan vụ việc, Công an quận Bình Thạnh (TP.HCM) đã ra quyết định truy tìm Nguyễn Thị Thu Ngọc.

Ông Nguyễn Văn Hương cho biết cách đây 2 tháng, con gái ông quen một người ở TP.HCM qua mạng xã hội. Người này mời con gái ông đến TP.HCM làm việc nhẹ lương cao, ăn ở miễn phí.

Khi Ngọc đặt vấn đề đi TP.HCM, gia đình không cho. Tuy nhiên, Ngọc đòi đi và nói vào TP.HCM làm việc với bạn bè, hết 2 tháng hè sẽ về đi học. Thấy con nhất quyết đòi đi và tạo niềm tin, gia đình mới miễn cưỡng đồng ý.

