3 thai phụ vượt biên sang Trung Quốc bán con

Ngày 24/4, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02, Công an tỉnh Nghệ An) phối hợp với Tổ chức trẻ em Rồng Xanh và Công an huyện Kỳ Sơn bàn giao 3 thai phụ là người dân tộc Khơ Mú về cho gia đình.

Công an tiến hành lấy lời khai của 3 thai phụ.

Theo thông tin của cơ quan công an, 3 thai phụ gồm V.T.T (33 tuổi), L.T.N (18 tuổi) và M.T.S (26 tuổi, cùng trú huyện Kỳ Sơn), trong đó 1 người 33 tuổi mang thai ở tháng thứ 7, một người 18 tuổi mang thai ở tháng thứ 5 và một trường hợp 26 tuổi mang thai ở tháng thứ 9.

Quá trình điều tra, Công an xác định các đối tượng môi giới cho những thai phụ "xuất ngoại" bán bào thai đều đang lấy chồng và sinh sống ở Trung Quốc nhiều năm nay. Các đối tượng nắm bắt được hoàn cảnh của mỗi thai phụ, người vì chồng đột ngột qua đời, người thì lỡ mang thai khi chưa có chồng… sợ một mình không thể nuôi con. Từ hoàn cảnh nảy sinh ý định vượt biên sang Trung Quốc để bán bào thai, nên các đối tượng tổ chức, hướng dẫn đường đi sang Trung Quốc bán con.

Ba thai phụ được dẫn đi bằng 3 chuyến xe khác nhau vào những ngày cuối tháng 3. Đến ngày 1/4, khi cả ba gặp nhau ở một điểm tại tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), để chuẩn bị đi sâu vào nội địa chờ sinh rồi bán con thì bị cơ quan chức năng sở tại phát hiện, bắt giữ.

Sau khi hoàn thành thời gian cách ly phòng dịch 14 ngày, cả 3 người đã được bàn giao cho phía gia đình tại quê nhà.

Hiện Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục điều tra mở rộng.

Phá đường dây đẻ thuê ở Nam Định: Có truy cứu người mang thai hộ? Theo luật sư, pháp luật cho phép việc sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản, mang thai hộ vì mục đích nhân đạo; còn tất cả các hành vi lợi dụng việc mang thai hộ nhằm mục đích thương mại đều phải bị xử lý nghiêm.

Theo phunuvietnam.vn