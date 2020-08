Người phụ nữ bị công an phường mặc quần đùi, áo cộc thu đồ lên tiếng

Công an quận Long Biên họp xem xét đưa ra mức xử lý phù hợp với cán bộ công an phường mặc quần đùi, áo cộc đi xử lý bán hàng rong.

Liên quan đến vụ nam thanh niên mặc quần đùi, áo cộc đi xe thùng xanh BKS 31A-7141 thu đồ của người bán hàng tại phường Phúc Lợi (quận Long Biên, Hà Nội), chiều 3/8 PV đã có cuộc trao đổi với người phụ nữ bán hàng bị thu đồ nêu trên để làm sáng tỏ vụ việc.

Người phụ nữ bị thu đồ trao đổi với PV về vụ việc.

Người phụ nữ bán hàng bị thu đồ cho biết bà là người ở phường Phúc Lợi, chồng đã mất còn một mình làm lụng ruộng vườn với hai người con. Gia đình bà lại thuộc diện cận nghèo nên khi trồng được những loại hoa quả bà mang ra ven đường bán kiếm tiền trang trải gia đình.

“Tôi biết bán hàng ven đường là sai, tôi cũng từng bị nhắc nhở và bị thu mất cân mấy lần. Tuy nhiên, gia đình tôi trồng được cây gì, đến lúc thu quả thì tôi mang ra bán vì ở đây nhiều người đi lại bán tốt hơn ở chợ.

Sự việc hôm vừa rồi vào khoảng hơn 10h ngày 1/8, hôm đó đồ đạc, mọi thứ tôi đều để trên xe ở trên vỉa hè chứ không hề bày bán ở ven đường nhưng cậu thanh niên vẫn quyết thu đồ của tôi.

Sau khi cậu lấy cân của tôi bỏ lên xe, tôi đã chạy theo ôm lấy cậu ấy để yêu cầu trả cân cho tôi thì có anh lái xe đã dừng lại quay clip và đăng lên mạng”, người phụ nữ bán hàng trên chia sẻ.

Nam thanh niên đi xe biển xanh thu đồ của người dân bán hàng rong.

Người phụ nữ bán hàng cho biết thêm, sau khi clip đăng tải trên mạng xã hội, chiều hôm đó, cậu thanh niên kia và cậu tổ trưởng ra chỗ bà xin lỗi và mong bỏ qua sự việc. Bà cũng không muốn làm to sự việc bởi bà vẫn bán hàng kiếm miếng cơm ở đây nhưng sự việc được đăng lên mạng xã hội nên bà cũng không làm được gì.

“Sau khi clip được đăng lên mạng xã hội, con tôi khuyên mẹ ngừng bán hàng vì bán ở đó là sai. Tuy nhiên, hoàn cảnh khó khăn, tôi cũng bán ít hoa quả của gia đình nên cũng muốn bán cho bà con”, bà bán hàng chia sẻ.

Còn một lãnh đạo Công an phường Phúc Lợi xác nhận vụ việc và cho biết đã báo cáo vụ việc lên công an quận và Công an TP Hà Nội.

Chiều 3/8, một cán bộ Công an quận Long Biên (Hà Nội) cho biết đang họp xem xét đưa ra mức xử lý phù hợp với cán bộ công an phường Phúc Lợi trong clip đăng tải trên mạng xã hội vừa qua.

Trước đó, ngày 1/8, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip dài hơn 1 phút ghi lại hình ảnh người phụ nữ bán hàng rong trung tuổi giằng co với nam thanh niên mặc quần đùi áo cộc đi xe thùng biển xanh BKS 31A-7141 đã thu hút sự quan tâm của dư luận.

Theo nội dung clip của một người dân đi đường ghi lại, khi đi qua đoạn đường thuộc tổ 6 (phường Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội), anh này chứng kiến cảnh người phụ nữ giằng co với một nam thanh niên mặc quần đùi, áo cộc tại cửa xe thùng biển xanh vì bị thu hàng hóa.

Clip ghi lại cảnh người thanh niên nói “Buông ra, buông...". Còn người phụ nữ đứng ven đường nói vọng ra: "Cô ấy chở về không bán đâu". Thấy sự việc như vậy, người quay clip đã dừng xe và hỏi nam thanh niên kia: “Em làm cái gì đấy... Nhưng mà em ăn mặc như này không phải em là người thi hành công vụ. Em ăn mặc như là đi chơi,...”.

Đáp lại, nam thanh niên trả lời rằng: "Em đang bảo vệ quyền lợi cho người dân... theo yêu cầu của Chủ tịch UBND thành phố,..." và sau đó lái xe bỏ đi.

Sông Yên