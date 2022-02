Hà Tĩnh: Nhặt được 12 triệu đồng, anh nông dân nhờ Công an tìm người trả lại

Trên đường đi làm đồng, anh Nguyễn Tiến Dũng (Can Lộc, Hà Tĩnh) nhặt được 12 triệu đồng trên vỉa hè. Đăng lên mạng xã hội tìm kiếm không được, anh Dũng đến cơ quan Công an huyện nhờ tìm người trả lại.

Anh Dũng gửi 12 triệu đồng nhờ Công an tìm người trả lại. (Ảnh: Công an huyện Can Lộc)

Vào khoảng 9 giờ ngày 19/2, khi đang đi trên QL1A (thuộc TDP2, thị trấn Nghèn) để ra đồng làm việc, anh Nguyễn Tiến Dũng (SN 1991, trú tại TDP4) nhặt được một xấp tiền ở trên vỉa hè.

Anh Dũng nhặt lên, kiểm tra thấy có 12 triệu đồng, anh đứng chờ và đăng thông tin lên facebook cá nhân để tìm người đánh rơi. Tuy nhiên, chờ một lúc lâu không có kết quả, anh đã đến Công an huyện Can Lộc giao nộp để nhờ tìm người trả lại.

Ngay sau khi nhận được thông tin và số tiền nói trên, Công an huyện Can Lộc đã phối hợp với Công an thị trấn Nghèn truy xét camera an ninh. Chỉ trong một thời gian ngắn đã xác định được người đánh rơi số tiền trên là chị Trần Thị Hà (SN 1975, ở TDP 5, thị trấn Nghèn).

Tại Công an thị trấn Nghèn, trước sự chứng kiến của lực lượng chức năng, anh Dũng đã trao trả lại số tiền cho chị Hà. Nhận lại số tiền, chị Hà gửi lời cảm ơn hành động đẹp của anh Dũng cùng cơ quan Công an đã giúp chị nhận lại số tiền nói trên.

