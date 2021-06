Những suất cơm miễn phí gửi sĩ tử rẻo cao xứ Nghệ

Trong buổi thi đầu tiên của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 ở Nghệ An, hàng trăm suất cơm miễn phí đã được các giáo viên, đoàn viên chung sức để kịp thời động viên, chia sẻ với các sĩ tử.

Kỳ Sơn là huyện miền núi, biên giới đặc biệt khó khăn của tỉnh Nghệ An. Đa phần các thí sinh tham gia thi tuyển vào lớp 10 trường THPT Kỳ Sơn nhiều em là con em đồng bào dân tộc thiểu số, ở vùng sâu vùng xa, cách xa điểm trường hàng chục km, việc đi lại hết sức khó khăn.

Những suất cơm ấm lòng gửi đến các sĩ tử vùng núi Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An.

Để chia sẻ, động viên các em, các thầy cô trường THPT Kỳ Sơn đã bàn bạc, thống nhất, cùng chung tay nấu 500 suất cơm miễn phí phục vụ các thí sinh và phụ huynh sau khi kết thúc buổi thi đầu tiên vào sáng nay (3/6/2021).

Thầy Lê Văn Tảo, Hiệu trưởng trường THPT Kỳ Sơn cho biết, nguồn kinh phí nấu cơm cho các em học sinh và phụ huynh được vận động từ các thầy cô giáo và một số tổ chức, cá nhân trên địa bàn. Ngoài ra, nhà trường cũng vận động được 35 phòng trọ miễn phí cho các em ở trong các ngày diễn ra kỳ thi.

Cũng tại điểm thi trường THPT Quỳ Hợp 3 (huyện Quỳ Hợp, Nghệ An), vào trưa nay, 170 suất cơm miễn phí được nhà trường nấu ăn và bố trí chỗ nghỉ miễn phí tại ký túc xá cho những thí sinh ở xa đến dự thi.

“Đây là nghĩa cử đáng trân trọng, mang tính nhân văn sâu sắc của các nhà trường nhằm động viên các học sinh, giúp các em bớt khó khăn, yên tâm để làm bài thi đạt kết quả cao nhất”, ông Đặng Văn Hải, Chủ tịch công đoàn ngành giáo dục Nghệ An chia sẻ.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021 – 2022 ở Nghệ An được tổ chức trong 2 ngày (3 và 4/6), với sự tham gia của 36.407 thí sinh tại 70 hội đồng thi ở 71 điểm thi. Toàn tỉnh có 1.558 phòng thi, trong đó, mỗi điểm thi có ít nhất 1 phòng thi dự phòng dành cho các đối tượng thuộc diện F1, F2, F3…

Theo báo cáo nhanh của Sở GD&ĐT Nghệ An, trong buổi thi môn thứ nhất (môn Ngữ văn) vào sáng 3/6, có 36.407 đăng ký dự thi, vắng 67 em. Kỳ thi diễn ra bình thường, an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, không có thí sinh vi phạm quy chế thi. Đặc biệt, công tác phòng chống dịch bệnh được thực hiện an toàn, nghiêm túc.

Công tác phòng chống dịch bệnh tại các điểm thi được thực hiện nghiêm túc.

Việt Hòa