Địa điểm check-in Huế đẹp mê mẩn, khách 'sống ảo' mỏi tay

Đại Nội Huế

Đại Nội Huế có hơn 100 công trình kiến trúc nổi bật như Ngọ Môn, Điện Thái Hòa, Cung Diên Thọ, Cung Trường Sanh, Hưng Miếu, Thế Miếu... Quần thể công trình cổ kính này được bố trí theo nguyên tắc "tả nam hữu nữ", "tả văn hữu võ", tính từ trong ra. Ngay cả các miếu thờ cũng có sự sắp xếp theo thứ tự "tả chiêu hữu mục" (trái trước, phải sau, lần lượt theo thời gian).

Ảnh: Thành Nam

Đại Nội là một trong số các di tích thuộc cụm Quần thể di tích Cố đô Huế được UNESCO công nhận Di sản Văn hóa thế giới từ năm 1993.

Vé vào Đại Nội Huế là 150.000 đồng/khách. Nơi đây chính là bối cảnh đậm chất thơ xuất hiện trong MV ca nhạc triệu view "Không Thể Cùng Nhau Suốt Kiếp" của nữ ca sĩ Hòa Minzy. Sau MV, đây trở thành địa điểm check-in nổi tiếng khi giới trẻ du lịch Huế.



Lăng Khải Định

Lăng Khải Định, còn gọi là Ứng Lăng, được xây trong 11 năm, một số nguyên liệu còn do vua cử người sang các nước Pháp, Nhật, Trung Quốc để đem về.

Khi đến đây, du khách dễ dàng nhận thấy lăng có vị trí đắc địa, phía trước lấy một quả đồi thấp làm tiền án, có hai núi chầu trước mặt làm "Tả thanh long" và "Hữu bạch hổ". Từ trên lăng có thể nhìn bao quát được cả một vùng đồi núi rộng lớn, xung quanh là những rừng cây bao phủ, khung cảnh thiên nhiên hài hòa.

Ảnh: Thành Nam



Tổng thể lăng Khải Định Huế là một khối nổi hình chữ nhật, gồm có 127 bậc thang, qua 37 bậc đầu tiên là cổng Tam Quan, tiếp đến là Nghi Môn và sân Bái Đính, trên cao là hai tầng sân, mỗi tầng cách nhau 13 bậc, Cung Thiên Định nằm ở vị trí cao nhất.



Chùa Thiên Mụ

Chùa Thiên Mụ cách Đại Nội và trung tâm TP Huế khoảng 5km về phía tây. Chùa nằm trên đồi Hà Khê, phường Kim Long, hướng mặt ra sông Hương êm đềm. Du khách đến chùa Thiên Mụ có thể tham quan tòa tháp 7 tầng Phước Duyên, điện Đại Hùng, vườn cây, rừng thông và khu trưng bày di vật của hòa thượng Thích Quảng Đức.

Ảnh: Kim Ngân



Lăng Minh Mạng

Lăng Minh Mạng còn được gọi là Hiếu Lăng, cổng chính là Đại Hồng Môn, chỉ mở một lần để đưa quan tài của vua vào trong lăng.

Ảnh: Kim Ngân

Sau đó, việc ra vào phải qua hai cổng phụ là Tả Hồng Môn và Hữu Hồng Môn. Lăng có khung cảnh thơ mộng và hữu tình. Đặc biệt hơn là xen giữa các công trình kiến trúc cổ đều có hồ nước trong xanh, mùa hè sen nở thơm ngất ngây và rất nhiều cây cổ thụ tỏa bóng mát.



Lăng Tự Đức

Lăng Tự Đức được đánh giá là một trong những công trình kiến trúc lăng tẩm đẹp nhất triều Nguyễn ở thế kỷ 19 không chỉ vì tọa lạc ở khung cảnh thơ mộng ngay gần trung tâm thành phố Huế mà còn bởi cấu trúc hài hòa và những nét trang trí tinh tế.

Ảnh: Kim Ngân

Nếu lăng Minh Mạng uy nghiêm và tráng lệ thì lăng Tự Đức Huế mang dáng vẻ nhã nhặn, nên thơ. Lăng mộ của vị vua thứ 4 triều Nguyễn nằm trong khung cảnh sơn thủy hữu tình được đánh giá là một trong những công trình kiến trúc lăng tẩm đẹp nhất của thời Nguyễn vào thế kỷ 19.



Cung An Định

Cung An Định (số 97, đường Phan Đình Phùng, thành phố Huế) trước đây là nơi ở của gia đình cựu hoàng Bảo Đại từ sau Cách mạng tháng Tám năm 1945. Sau năm 1975, bà Từ Cung (mẹ vua Bảo Đại) đã hiến cung An Định cho chính quyền cách mạng. Nơi đây đã chính thức mở cửa cho du khách vào tham quan từ lâu. Tuy nhiên chỉ sau khi xuất hiện trong các bộ phim điện ảnh như “Gái Già Lắm Chiêu”, cung An Định mới thu hút giới trẻ.

Ảnh: Kim Ngân



Làng hương Thủy Xuân

Nằm trên đường Huyền Trân Công Chúa và cách trung tâm TP Huế khoảng 7km về hướng Tây Nam, làng hương Thủy Xuân nổi tiếng với nghề làm hương trầm hàng trăm năm nay. Đây cũng là địa điểm cùng tuyến đường đến tham quan di sản, thắng cảnh nổi tiếng ở Cố đô Huế như lăng Tự Đức, đồi Vọng Cảnh nên khá thuận lợi để du khách thập phương dừng chân vui chơi tham quan…Các bó tăm hương với nhiều màu sắc khác nhau được các cơ sở sản xuất hương sắp xếp xòe ra trưng bày và tạo nên khung cảnh rất đẹp, thu hút khách du lịch.