Đầu năm dồn dập lễ hội, chuyên gia lưu ý điều quan trọng phòng bệnh hô hấp

PGS.TS Phan Thu Phương - Giám đốc Trung tâm Hô hấp, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), chia sẻ một số lưu ý để đảm bảo an toàn cho bạn khi du xuân, tham gia lễ hội đầu năm.

1. Tiêm phòng vắc xin phòng ngừa nhiễm bệnh hô hấp

Thời tiết thay đổi từ mùa đông chuyển sang mùa xuân với độ ẩm cao, nhiệt độ thấp cộng thêm chức năng đề kháng của cơ thể bị suy giảm. Điều này khiến cho các loại vi trùng, virus, nấm mốc… phát triển mạnh mẽ gây nên các căn bệnh về đường hô hấp. Vì vậy, cần tiêm vắc xin Covid-19 đầy đủ, cũng như tiêm các vắc xin phòng bệnh hô hấp như: tiêm vắc xin cúm hàng năm, vắc xin phế cầu mỗi 5 năm/lần.

2. Giữ khoảng cách với những người có biểu hiện bị bệnh đường hô hấp

Người dân tham gia Lễ hội chợ Viềng (Nam Định) đầu năm. Ảnh: Nhật Sinh

Nguy cơ nhiễm khuẩn hô hấp cao hơn trong những không gian đông đúc và không đủ thông gió, trong khi đầu năm là thời điểm nhiều người tham gia lễ hội, liên hoan.

Để làm cho môi trường của bạn an toàn nhất có thể, cần tránh không gian kín, đông đúc và tiếp xúc gần. Tụ họp ngoài trời an toàn hơn so với trong nhà, nhất là khi không gian trong nhà nhỏ và không có lưu thông với không khí bên ngoài.

3. Đeo khẩu trang phù hợp và đúng cách

Đảm bảo khẩu trang che mũi, miệng và cằm. Rửa tay sạch sẽ trước khi đeo, sau khi tháo ra và sau khi bạn chạm vào khẩu trang. Khi bạn tháo khẩu trang, để vào túi nilon sạch, giặt hằng ngày nếu là khẩu trang vải hoặc vứt vào thùng rác nếu là khẩu trang y tế.

4. Thường xuyên rửa tay sạch bằng dung dịch sát khuẩn có cồn hoặc bằng xà phòng và nước

Rửa tay sau khi trở về từ nơi công cộng, trước và sau khi ăn uống, trước khi chuẩn bị thức ăn, sau khi xì mũi, ho, chạm vào động vật, thay tã lót cho em bé, xử lý rác thải, đi vệ sinh… rất cần thiết để kịp thời loại bỏ virus, vi khuẩn.

5. Che miệng và mũi của bạn bằng khuỷu tay hoặc khăn giấy khi bạn ho hoặc hắt hơi.

Vứt bỏ khăn giấy đã sử dụng ngay lập tức và rửa tay sạch sẽ thường xuyên

Tuân thủ vệ sinh đường hô hấp cũng như các quy định kiểm soát nhiễm khuẩn, bạn sẽ bảo vệ những người xung quanh khỏi virus gây bệnh hô hấp như cúm và Covid-19.

6. Chế độ dinh dưỡng và luyện tập thể dục hợp lý

Dịp Tết, lễ hội chúng ta thường tiếp xúc những thức ăn giàu tinh bột và chất đạm, chất béo. Tuy nhiên, bạn cần nhớ rằng, ăn uống hài hòa và đảm bảo dinh dưỡng sẽ giúp cơ thể tăng cường sức đề kháng.

Vì vậy, chúng ta cần ăn cân đối các nhóm dưỡng chất: tinh bột, chất đạm, chất béo, vitamin và khoáng chất. Uống nước ấm, tránh ăn uống lấy trực tiếp từ tủ lạnh.

Bạn cũng cần đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, không ăn tiết canh, không sử dụng gia cầm, động vật ốm chết và không rõ nguồn gốc để chế biến thực phẩm.

Ngọc Trang