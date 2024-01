Đám cưới con gái chủ tiệm vàng: Sính lễ toàn kim cương, pháo hoa rợp trời

Một tiểu thương sau khi nhận được điện thoại của nhóm tự xưng “Đội điều tra Phòng chống tội phạm kinh tế Công an tỉnh Bạc Liêu” đã chuẩn bị chuyển gần 1 tỷ đồng vào tài khoản lạ. May mắn, việc chuyển tiền bị can thiệp, ngừng kịp thời.