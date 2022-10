Đắk Lắk: Xử phạt 68 quán karaoke, vũ trường vi phạm phòng cháy chữa cháy

Trong mấy ngày vừa qua, các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Đắk Lắk cùng công an 15 huyện, thị xã, thành phố đã kiểm tra việc chấp hành các quy định về đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ tại các cơ sở kinh doanh karaoke, quán bar, vũ trường.

Hầu hết các quán Karaoke vị phạm phòng cháy, chữa cháy.

Có 180 cơ sở kinh doanh karaoke và 5 quán bar, vũ trường thuộc diện quản lý nhà nước về PCCC được kiểm tra trong đợt này. Hầu hết các cơ sở này chưa thực hiện đúng và đầy đủ các quy định an toàn về PCCC. Đặc biệt vi phạm vào các lỗi chủ yếu như: hệ thống điện, lối thoát nạn, các trang thiết bị, phương tiện PCCC chưa đảm bảo yêu cầu.

Lực lượng công an đang kiểm tra một quán kinh doanh Kraoke trên địa bàn TP Buôn Ma Thuột

Sau khi kiểm tra, lực lượng công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 68 cơ sở với tổng số tiền hơn 200 triệu đồng, tạm đình chỉ hoạt động đối với 1 cơ sở vi phạm nghiêm trọng các quy định về an toàn PCCC.

Sông Cài