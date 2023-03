Cuộc hôn nhân được cứu vãn sau cơn say nắng của vợ

Bích Hồng (29 tuổi, Hà Nội) là một luật sư trẻ còn chồng tên Nguyên là kỹ sư lập trình. Hồng có ngoại hình xinh đẹp, nói năng hoạt bát trong khi Nguyên là người kiệm lời, sống hướng nội.

Lấy nhau về, Nguyên không bất ngờ khi thấy Hồng vụng chuyện bếp núc và chăm con. Nhưng anh luôn thông cảm, sẵn sàng làm việc nhà mỗi khi có thể. Tuy nhiên, hôn nhân không phải lúc nào cũng màu hồng.

Ảnh minh họa: Pexels



Công việc luật sư khiến Hồng ngày càng bận rộn và dần xao nhãng việc chăm sóc tổ ấm của mình. Sau một ngày dài trở về nhà, nếu không tiếp tục vùi đầu nghiên cứu tài liệu Hồng cũng than thở mệt mỏi. Cô thích ngủ hơn là tương tác với chồng. Chuyện chăn gối cũng không còn thân mật như trước.

Trải qua một thời gian dài, Nguyên không kìm nén được nữa, đành yêu cầu vợ ngồi xuống nói chuyện. Những tưởng vấn đề sẽ được giải quyết nhưng Hồng lại cáu kỉnh cho rằng chồng ích kỷ, không biết cảm thông cho vợ.

Những cuộc tranh cãi, giận hờn của hai vợ chồng cũng bắt đầu từ đó. Thế rồi Hồng bị “cảm nắng“ Thomas Mạnh, một luật sư Việt kiều cô gặp ở cuộc hội thảo chuyên ngành. Hai người không chỉ ăn ý trong công việc mà cả thói quen, sở thích cá nhân cũng giống nhau.

Ngày Lễ tình nhân 14/2, Hồng lấy lý do công việc để không về nhà rồi ra quán pub gần công ty uống một mình. Không biết tình cờ thế nào lúc sau Mạnh cũng xuất hiện ở đây.

Lúc rượu say nồng, Hồng trút bầu tâm sự chuyện gia đình với anh. Cô cảm thấy lòng được an ủi khi anh chăm chú lắng nghe và ôm lấy vai cô dỗ dành. Trong nỗi cô đơn, suýt chút nữa Hồng buông lơi cảm xúc ngã vào vòng tay của Mạnh.

Đúng lúc đó điện thoại của Nguyên gọi đến khiến cô giật mình. Quay đầu lại Hồng thấy chồng đã đứng đó tự bao giờ. Thì ra vì muốn làm lành với Hồng nên Nguyên chuẩn bị một bó hoa đến công ty đón vợ. Không ngờ định vị lại dẫn anh đến quán rượu và chứng kiến cảnh tượng này.

Mặc dù vậy, vì giữ thể diện cho đôi bên, Nguyên không làm ầm ĩ, chỉ yêu cầu Hồng cùng anh về nhà. Một trận cãi vã to giữa vợ chồng xảy ra ngay sau đó. Kết thúc Nguyên bỏ ra ngoài sau khi đưa ra yêu cầu ly hôn.

Những tưởng quyết định chia tay là sự giải thoát, nhưng khi nhận được thông báo triệu tập của toà, Hồng mới thực sự cảm nhận được những gì mình phải đối mặt không hề dễ dàng. Trong lòng mang tâm sự và mâu thuẫn, Hồng quyết định tìm đến chuyên gia tâm lý để được tham vấn.

Hồng thừa nhận với chuyên gia Hoàng Hải Vân (Hà Nội), cô vẫn còn tình cảm với chồng nhưng sự xuất hiện của Mạnh trong giai đoạn khủng hoảng hôn nhân đã khiến trái tim cô chao đảo. Anh mang đến cho cô cảm giác đồng điệu, kết nối trong mọi suy nghĩ. Tuy nhiên, nhà tâm lý cảnh báo Hồng rằng thời gian cô quen biết Mạnh chưa đủ để cô có thể thực sự hiểu anh.

Chuyên gia tâm lý Hoàng Hải Vân



Theo nữ chuyên gia, đôi khi chỉ vì gặp nhau ở một vài “điểm chạm”, chúng ta nhanh chóng tin rằng mình hòa hợp với đối phương trên nhiều phương diện. Nhưng có khi đó chỉ là sự lung linh tự tạo, chỉ có vợ chồng trải qua tháng năm thăng trầm cùng nhau mới là giá trị và chân thật.

Nói về nguyên nhân khiến cho cuộc hôn nhân đến bước đường cùng, nữ chuyên gia nhận định vấn đề chính là ở vợ chồng, không phải do người thứ ba.

Hồng thuộc tuýp phụ nữ hiện đại, có sự nghiệp và tự do theo đuổi những giá trị mình muốn. Tuy nhiên, cô đã quá ưu tiên công việc mà quên chăm sóc tình cảm vợ chồng suốt thời gian dài. Thiếu thốn cảm xúc, sự thân mật về thể xác khiến vợ chồng dần mất kết nối với nhau. Từ đó dẫn đến những giây phút lạc lòng trong hôn nhân.

"Luật sư là những người rất bận rộn. Mặc dù người chồng hiểu điều đó, ủng hộ vợ bằng việc chia sẻ trách nhiệm trong gia đình nhưng anh cũng không tránh khỏi cảm giác cô đơn và thất vọng khi không thể kết nối với vợ hàng ngày", nhà tâm lý phân tích ở góc độ chồng của Hồng.

Cuộc tham vấn cùng chuyên gia đã thức tỉnh Hồng nhiều điều. Những ngày sau đó, cô dành thời gian tự xem xét lại bản thân, những mong muốn và suy nghĩ về cuộc sống hiện tại, tương lai.

Trước hôm ra toà, Hồng đề nghị chồng ngồi xuống nói chuyện. Cô xúc động: "Em thật lòng không muốn ly hôn! Em vẫn còn yêu anh và em biết anh cũng vậy. Nghĩ đến con em lại càng không nỡ… Hay là mình cho nhau một cơ hội thay vì lựa chọn từ bỏ dễ dàng như vậy".

Nguyên không có phản ứng gì. Anh bỏ ra ban công hút thuốc. Lúc bình tĩnh hơn, Nguyên cũng nhận thấy việc ra nông nỗi này không chỉ do Hồng mà còn có trách nhiệm của anh. Là chồng lẽ ra anh nên kiên nhẫn lắng nghe vợ, chia sẻ khó khăn trong công việc và chủ động cùng vợ tìm kiếm giải pháp cân bằng thay vì chỉ biết thất vọng hay vội vã đòi ly hôn.

Sáng hôm sau, Nguyên quyết định tạm hoãn ra tòa và đồng ý cùng vợ tham gia một khóa trị liệu hàn gắn hôn nhân. Chuyên gia tâm lý Hoàng Hải Vân nhớ lại, sau vài buổi tham vấn, đôi bên đã bắt đầu kết nối trở lại. Họ chia sẻ về những chuyện xảy ra với sự kiên nhẫn lắng nghe và chân thành khiến tương tác vợ chồng trở nên tích cực hơn.

Theo khuyến nghị của chuyên gia, hai vợ chồng cũng đã ngồi lại thống nhất một số nguyên tắc ứng xử chung trong gia đình, hướng tới sự cân bằng giữa công việc và chăm sóc tổ ấm. Sau đó trong quá trình thực hiện cảm thấy điều gì chưa phù hợp thì nhanh chóng cùng nhau chỉnh sửa, không để sự thất vọng, và bức xúc tích tụ lâu ngày, đến lúc bùng nổ sẽ không thể cứu vãn được.

Buổi chiều nọ, ở bãi đỗ xe của trung tâm thương mại, Hồng tình cờ nghe thấy giọng nói quen thuộc. Thì ra là Mạnh đang to tiếng với một thai phụ ở gần đấy. Qua cử chỉ có vẻ là bạn gái của anh ta. Trong khoảnh khắc đó, bỗng nhiên Hồng cảm thấy mình may mắn đã vượt qua “cơn say nắng“ để không bước vào đoạn tình cảm sai trái với một người như Mạnh chỉ vì sự cô đơn nhất thời.

Vũ Lụa