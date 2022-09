Chiến sĩ CSGT lao ra nắm tay cứu cô gái định nhảy cầu Chương Dương

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 14h15’ ngày 30/9, khi đang làm nhiệm vụ tại chốt phía Bắc cầu Chương Dương, phường Ngọc Lâm, quận Long Biên (Hà Nội), tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông số 5- Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) gồm Đại uý Phan Đức Hùng, Đại uý Nguyễn Quang Vinh và bảo vệ cầu anh Đỗ Văn Hiển nhận được tin của nhiều người đi đường báo trên cầu Chương Dương có người đang có ý định nhảy cầu.

Cô gái định nhảy cầu tự tử được các chiến sĩ CSGT cứu.

Bằng biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác đã tiếp cận và phát hiện tại nhịp cầu số 7, làn hỗn hợp hướng từ quận Hoàn Kiếm sang quận Long Biên có 1 người phụ nữ đang khóc lóc, bỏ lại xe máy biển biển soát 29H1 - 158.62 trèo qua lan can cầu.

Khi đó, khu vực cầu Chương Dương đang mưa lớn, thêm nữa do có nhiều người hiếu kỳ nên người phụ nữ càng cố tình muốn nhảy xuống sông Hồng.

Một mặt tổ công tác an ủi, động viên và lợi dụng lúc người phụ nữ không để ý, tổ công tác đã nắm được tay đưa người phụ nữ trên vào nơi an toàn. Lúc này, tổ công tac Công an phường Ngọc Lâm cũng có mặt cùng giải quyết vụ việc.

Cô gái có mặt tại trụ sở công an.

Tại công an phường Ngọc Lâm, người phụ nữ này cho biết danh tính là N.T.P (sinh năm 1988 ở Hà Tĩnh) hiện đang công tác tại Hà Nội.

Do mâu thuẫn trong chuyện tình cảm chị P. đã có hành động dại dột trên. Tổ công tác đã động viên, an ủi để chị P. bình tĩnh trở lại, ký cam kết không thực hiện hành động thiếu suy nghĩ. Đồng thời liên hệ với gia đình đón chị P. về.

Sông Yên