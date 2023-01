Câu lạc bộ dành cho đàn ông béo - biểu tượng của địa vị xã hội Mỹ đầu thế kỷ 20

Theo Insider, trong giai đoạn cuối thế kỷ 19 - đầu thế kỷ 20, việc sở hữu một thân hình "phì nhiêu" được coi là biểu tượng cho địa vị xã hội của đàn ông Mỹ. Từ đây, các câu lạc bộ (CLB) dành cho đàn ông béo dần xuất hiện và nhân rộng trên khắp nước Mỹ, trải dài từ Nevada, Utah, Tennessee cho tới Vermont và Massachusetts.

Một trong những CLB nổi tiếng nhất phải kể tới "Hiệp hội đàn ông béo bang New England". Ở thời kỳ đỉnh cao, CLB này sở hữu tới 10.000 thành viên hoạt động tích cực. Theo một bài phỏng vấn của tạp chí "Cuộc sống Thung lũng Thượng lưu", những người muốn gia nhập CLB này phải nặng ít nhất 90kg và trả phí hội viên 1 USD (khoảng 35 USD theo tỷ giá hiện tại).

Các thành viên một CLB dành cho đàn ông béo chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: TG

Cứ mỗi 6 tháng, CLB đàn ông béo New England lại tổ chức họp mặt ở một nhà hàng ở Wells River. Tại đây, các thành viên sẽ cùng nhau ăn uống từ sáng đến tối. Xen kẽ giữa các bữa ăn là các hoạt động thể thao như nhảy cóc, nhảy xa và chạy nước rút.

"Thực đơn của CLB này vô cùng phong phú. Họ sẽ khai vị với cocktail hàu và súp gà, sau đó thưởng thức các món chính như cá hồng, phi lê bò, gà nướng và heo quay. Kết lại bữa tiệc là các loại bánh ngọt, kem, cà phê và xì gà", nhà báo Polly Tafrate cho biết.

Trên thực tế, CLB dành cho đàn ông béo không chỉ có hoạt động ăn uống và giải trí. Vai trò chính của các CLB kiểu này là tạo ra môi trường để quan chức liên bang và doanh nhân địa phương kết nối với nhau.

Thành viên CLB đàn ông béo bang Massachusetts chơi kéo co. Ảnh: CHCC

Trước khi CLB của bang New England trở thành tâm điểm, "Hiệp hội đàn ông béo New York" là một trong những hội nhóm hoạt động sôi nổi nhất. Thành viên của CLB có trụ sở tại New York đều là các nhân vật có địa vị trong xã hội, bao gồm quan chức thành phố, luật sư, cảnh sát và chủ thầu xây dựng.

"Theo quan niệm của thế hệ trước, những người nghèo khó ở Mỹ thường có thân hình gầy gò, nhỏ con. Trong khi đó, những người có quyền lực, địa vị và của cải sở hữu vòng bụng lớn hơn. Từ đây, việc có một thân hình béo tốt trở thành chuẩn mực cho cái đẹp của đàn ông. Nói một cách dân dã, cơ thể của bạn là một ngôi nhà, nếu nó lớn như một thành đường thì bạn là người có tầm ảnh hưởng", Giáo sư Daryl Leeworthy, nhà sử học tới từ Đại học Swansea giải thích.

Tuy vậy, sự phổ biến của các CLB dành cho đàn ông béo bắt đầu đi xuống từ năm 1920, khi các chuyên gia y tế cảnh báo tác hại của việc thừa cân với sức khỏe. Vào năm 1924, CLB đàn ông béo New England chính thức tan rã. Trong cuộc họp mặt cuối cùng của CLB, chỉ có 38 thành viên xuất hiện, và không một ai trong số này đạt nổi trọng lượng 90kg.

Việt Dũng