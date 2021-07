Nhà hàng dành riêng cho chó cưng phục vụ đủ món từ pizza, sushi đến gà rán

Lần đầu tiên tại Auckland, New Zealand có một nhà hàng dành riêng cho chó cưng phục vụ các món ăn đắt đỏ từ pizza, sushi đến gà rán.

Sam Kim mở nhà hàng dành riêng cho chó ở Auckland, New Zealand.

Sam Kim, một chủ sở hữu vật nuôi đã đứng ra mở một nhà hàng dành riêng cho chó cưng ở Auckland, New Zealand.

Là một người yêu động vật, Sam Kim, hiện đang nuôi một chú chó xù 2 tuổi có tên Pama. Từ trước đến nay, cặp đôi thường xuyên làm nhiều việc cùng nhau từ chuyện tập thể dục, tham dự các bữa tiệc đến chuyện đi du lịch. Tuy nhiên có một điều duy nhất cả hai chưa từng thực hiện đó là ăn chung tại một nhà hàng.

Đó là một trong những lý do tại sao Sam Kim quyết định mở nhà hàng dành riêng cho chó có tên là 'Dog on'. Đây cũng là nhà hàng đầu tiên phục vụ riêng mình chó tại New Zealand.

Sam Kim chia sẻ: "Đây là nhà hàng phục vụ riêng cho chó, không phải dành cho chủ. Có rất nhiều nhà hàng thân thiện với chó, đồng ý cho thú cưng đi cùng chủ nhưng đây là lần đầu tiên chó thực sự được ngồi vào bàn và dùng bữa với các món ăn chỉ dành cho chúng".

Bên trong không gian nhà hàng có khoảng 20 chiếc bàn có kích thước đặt làm riêng cho chó. Khi bước vào, nhân viên phục vụ sẽ đưa ra đồ uống và thức ăn từ tủ cho những vị khách.

Của hàng đa dạng các loại món ăn dành cho chó từ pizza, sushi đến gà rán

Các món ăn tại nhà hàng vô cùng đa dạng, từ món truyền thống đến 'sang chảnh' như sushi, gà rán, pizza và bánh ngọt. Các món ăn có giá thành dao động từ 8 đến 18 USD, tương đương khoảng 183 nghìn đến 414 nghìn đồng.

Trước khi có cửa hàng riêng, Sam Kim từng bán đồ ăn dành cho chó thông qua hình thức bán trực tuyến từ năm 2019.

Anh cho biết: "Chưa từng có một nhà hàng như thế này ở New Zealand do vậy khi bắt đầu chúng tôi thực sự lo lắng vì sợ không hiệu quả. Do đó, chúng tôi đã tìm cách thử nghiệm trước vài năm".

Để thử nghiệm ý tưởng của mình, Sam Kim đã đặt chỗ tại một triển lãm dành cho thú cưng ở Auckland năm 2019. Rất bất ngờ khi Sam Kim đã bán hết toàn bộ đồ mang ra chỉ trong hai giờ đồng hồ.

"Trải nghiệm đó khiến tôi nhận ra nhu cầu về những loại sản phẩm này", Sam Kim nói.

Một trong những bí quyết thành công của Sam Kim là anh có một người mẹ là người Hàn Quốc từng là đầu bếp thức ăn dành chó thú cưng đã được nhận chứng chỉ.

Bánh sinh nhật từ cà rốt được bày bán trong cửa hàng

Sunny Won, mẹ của Sam Kim có trình độ, nhiều kỹ năng, công thức giúp cửa hàng của anh có thể thử nghiệm nhiều thứ khác nhau.

"Mẹ tôi là người viết ra tất cả các thực đơn và công thức nấu ăn. Bà ấy cũng nghĩ ra nhiều ý tưởng phi thường. Mẹ tôi đang thử nghiệm các món mới là rượu, kem, bánh macaroon dành riêng cho chó", Sam Kim tiết lộ.

Mỗi món ăn đều trải qua một quá trình kiểm tra nghiệm ngặt từ phòng thí nghiệm trước khi đem ra thực tế. Chủ nhân của những thú cưng có thể biết chính xác về thức ăn mà chó của họ sử dụng cũng như số lượng calo cụ thể.

Sam Kim cho biết: "Tất cả thức ăn phục vụ trong cửa hàng của chúng tôi đều trải qua quá trình kiểm tra cẩn thận trong phòng thí nghiệm. Phân tích mức tiêu thụ dinh dưỡng để đảm bảo thức ăn của chúng tôi cung cấp lượng calo phù hợp cho một chú chó".

Sau thành công từ cửa hàng trực tuyến, Sam Kim cảm thấy rằng khách hàng của mình sẽ sẵn sàng mang trải nghiệm đó vào một nhà hàng ngoài đời thực.

‘Hạ’ 34 chiếc bánh hamburger chỉ trong 10 phút Chiến thắng trong cuộc thi ăn bánh hamburger mới kết thúc tại thủ đô Washington, Mỹ năm nay là hai 'tay ăn chuyên nghiệp' Molly Schuyler và Dan Killer Kennedy

Hoàng Dung (lược dịch)