Sự việc hi hữu hài hước xảy ra ở Saro, phía nam Gothenburg, Thụy Điển. Per Johansson, người đàn ông địa phương phát hiện vụ việc khi đang trên đường đi làm đêm về.

Nai sừng tấm bị mắc kẹt trên cây do ... say rượu

Per Johansson cho biết: "Khi đó trời mưa to. Trong cơn gió tôi nghe thấy tiếng gì đó hét lên. Lúc đầu tôi thắc mắc không biết có phải là hàng xóm có chuyện không nhưng sau đó nghe lại thì nghĩ nên đi kiểm tra. Tôi bất ngờ phát hiện trên cây táo ở sân nhà hàng xóm có thứ gì đó rất to. Đó là một con nai sừng tấm. Con vật bị say sau khi ăn trúng táo lên men, trong nỗ lực vươn người để kiếm thêm đồ ăn, nó đã bị trượt và ngã".

Per Johansson đã gọi điện cho đội cảnh sát cứu hoả để giải cúu con nai bị mắc kẹt, treo lơ lửng trên cay táo trong tình trạng say xỉn. Các nhân viên cứu hộ đã phải cưa cây táo để đưa chú nai xuống đất.

Anders Gardhagen, phát ngôn viên của đội cứu hỏa thành phố Gothenburg, cho biết: "Khi đến hiện trường chúng tôi phải sử dụng cưa để cưa cành cây cho con nai tự chui ra. Sau khi được giải cứu, chú nai đổ sụp xuống và ngủ thiếp đi. Do vậy chúng tôi để yên cho nó ngủ và trở về nhà".

Theo ông Gardhagen, sau khi ăn, táo sẽ bị lên men trong quá trình tiêu hóa và đôi khi khiến cho những con nai sừng tấm rơi vào trạng thái say xỉn. Tuy nhiên, rất hiếm khi có trường hợp một con nai sừng tấm bị mắc kẹt trên cây sau khi chúng ăn quá nhiều táo.

Ông Gardhagen nói: "Nai sừng tấm thường bị hấp dẫn bởi những cây táo. Vào mùa thu, khi quả táo chín đã rơi khỏi cây, thường có ít nhất một trường hợp nai sừng tấm bị say. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên có 1 chú nai bị mắc kẹt trên cây".

Sau khi được giải thoát, chú nai đã ngủ say sưa ngay trên khu vườn này. Per Johansson nói: "Vào sáng hôm sau, khi tôi ra ngoài để lấy báo buổi sáng, tôi nhìn thấy nó vẫn còn đang ngủ. Cho đến khi tôi đi làm, nó mới bắt đầu tỉnh dậy, đi vòng quanh trong khu vườn trên đôi chân run rẩy. Hôm sau con nai sừng tấm có quay trở lại và đi quanh sân. Tôi nghĩ nó thích nơi này".

Hoàng Dung (lược dịch)