Theo báo cáo của Sở Du lịch Hà Nội, dịp nghỉ lễ 2/9 năm nay nghỉ 1 ngày, do đó lượng khách du lịch đến Hà Nội không nhiều, tuy nhiên, môi trường du lịch của Hà Nội vẫn được đảm bảo an toàn phục vụ khách du lịch.

Nghỉ lễ 2/9, Hà Nội vắng khánh nhưng vẫn đảm bảo an toàn



Trong bối cảnh vẫn còn dịch bệnh Covid-19, ngành du lịch Thủ đô nỗ lực triển khai các biện pháp phòng chống dịch, đảm bảo an toàn cho du khách nhân dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.

Đáng chú ý, các chương trình chào đón Tết Độc lập đã được tổ chức thành công, thu hút được sự quan tâm của người dân Thủ đô và khách du lịch như: Không gian trưng bày chuyên đề “Chắp cánh ước mơ” tại di tích nhà tù Hỏa Lò; Không gian trưng bày chuyên đề “Việt Nam - Độc lập, tự cường” tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, phòng trưng bày chuyên đề “Ngày độc lập 2/9” tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia; Triển lãm với chủ đề “Độc lập” tại Hoàng thành Thăng Long; Chương trình “Vui Tết Độc lập”, “Về miền Cao nguyên; Chương trình dân ca dân vũ “Vui hội non sông” của đồng bào các dân tộc phía Bắc, Chương trình biểu diễn Xiếc đặc sắc của các nghệ sĩ Liên đoàn Xiếc Việt Nam tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam; chương trình nghệ thuật với chủ đề “Tổ quốc tôi chưa đẹp thế bao giờ” tại Nhà hát ca múa nhạc Việt Nam…

Các hoạt động văn hóa du lịch, nghệ thuật, thể thao cũng đã được tổ chức tại nhiều địa điểm của Hà Nội với tiêu chí đảm bảo an toàn trước dịch bệnh Covid-19 đồng thời đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí của người dân Thủ đô và du khách vào dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.

Dịp này, Sở Du lịch thành phố Hà Nội đã thành lập đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra tại một số điểm đến du lịch tập trung đông người trên địa bàn Thành phố, gồm: Khu di tích Lăng Bác, Trung tâm Di sản Hoàng thành Thăng Long, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, Di tích Quốc Tử Giám, Khu du lịch Thiên Sơn - Suối Ngà, các khu, điểm du lịch: Tản Đà, Khoang Xanh Suối Tiên, Làng cổ Đường Lâm.

Theo đánh giá của Sở Du lịch Hà Nội, dịp 2/9 năm nay, các điểm đến du lịch được kiểm tra đã tập trung, tăng cường công tác tổ chức đón tiếp khách du lịch, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường và chú trọng tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Tại thời điểm kiểm tra, cơ bản các hàng quán dịch vụ được sắp xếp ngăn nắp, niêm yết giá đầy đủ; việc trông giữ xe ô tô, xe máy, xe đạp được bố trí tại khu vực riêng, giảm thiểu tối đa việc gây cản trở giao thông, không có hiện tượng trông giữ xe trái phép, tự phát, ép giá; đáng lưu ý, không xuất hiện hàng rong, ăn xin, chèo kéo khách du lịch; các điểm đến đã chuẩn bị đầy đủ khẩu trang và nước sát khuẩn tại cơ sở cho nhân viên phục vụ và khách du lịch, tiến hành đo thân nhiệt cho khách trước khi vào điểm du lịch, hạn chế các sự kiện tụ tập đông người. Lượng khách du lịch năm nay tại các điểm đến du lịch chủ yếu là khách du lịch nội địa, người dân, thanh thiếu niên, học sinh... đi tham quan du lịch.

Song song với đó, bộ phận thông tin, hỗ trợ khách du lịch của Sở và Bộ phận trực Tổng đài 1800556896 đã hỗ trợ tốt cho khách du lịch về thông tin tuyến điểm du lịch trên địa bàn, chỉ dẫn đường đi, thời gian tổ chức các sự kiện...

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, kết quả hoạt động kinh doanh của các cơ sở lưu trú và dịch vụ thương mại khá thấp.

Theo báo cáo, các cơ sở lưu trú du lịch khá vắng khách, mặc dù giá dịch vụ tại các cơ sở lưu trú giảm 40-60% với nhiều sản phẩm, chương trình ưu đãi hấp dẫn nhưng vẫn không có khách lưu trú. Công suất bình quân sử dụng buồng phòng khá thấp, ước tính khối khách sạn 1-5 sao đạt 10,6%, giảm 53,4% so với năm 2019.

Đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch đạt chuẩn phục vụ khách, lượng khách du lịch cũng không nhiều. Tại các khách sạn, nhà hàng và các trung tâm thương mại, mua sắm, ăn uống, giải trí... lượt khách và sức mua rất hạn chế, ước tính doanh thu giảm 80% so với cùng kỳ năm 2019.

H. Anh