Dị nhân nín thở gần nửa giờ đồng hồ dưới nước

Nín thở dưới nước là một trong những kỹ năng cần phải luyện tập nếu bạn muốn học bơi trong mùa hè này. Với những ai mới học bơi đều biết rằng nín thở dưới nước càng lâu càng tốt, nhưng hầu hết chỉ được vài chục giây.

Mới đây, một người đàn ông đến từ Croatia đã lập kỷ lục thế giới về thời gian nín thở dưới nước lâu nhất. Tổng thời gian Budimir Buda Šobat, 54 tuổi nín thở dưới nước là 24 phút 33 giây.

Kỳ tích đáng kính ngạc thực hiện trong một bể bơi ở thị trấn Sisak, dưới sự giám sát của các bác sĩ, phóng viên cùng những người ủng hộ Budimir Buda Šobat.

Sau khi dành một vài phút để hít thở sâu, tăng lượng oxy trong cơ thể, người đàn ông 54 tuổi dành gần nửa giờ để úp mặt xuống hồ bơi mà không cần ngoi lên bờ lấy không khí.

Nghe có vẻ như một thành tích bất khả thi đối với một người bình thường, nhưng đối với 'kẻ liều lĩnh' người Croatia, đó là thành tích đỉnh cao sau nhiều năm tập luyện.

Một vài năm trước, Budimir Buda Šobat đã từ bỏ đam mê thể hình và theo đuổi môn lặn. Anh từng là một trong 10 thợ lặn tĩnh hàng đầu thế giới.

Anh ấy đã cố gắng phá vỡ kỷ lục 24 phút ba năm trước, bằng cách dành 24 phút 33 giây nín thở dưới nước mà không ngoi lên bờ lần nào.

Ngưng thở tĩnh là một bộ môn yêu cầu thợ lặn nín thở dưới nước càng lâu càng tốt và không cần phải bơi bất kỳ khoảng cách nào. Người giữ kỷ lục trước đó là Branko Petrovic, sống tại Dubai, với thành tích 11 phút 54 giây, ông lập vào năm 2014.

Vào thời gian đó, Branko Petrovic đã thực hiện thử thách mà không có bất kỳ sự hỗ trợ nào. Trong khi đó, Budimir Buda Šobat thở oxy tinh khiết trong tối đa 30 phút trước khi thực hiện thử thách, để tăng lượng oxy trong cơ thể.

Oxy tinh khiết rõ ràng đã tạo ra sự khác biệt lớn, bằng chứng là kết quả về sự chênh lệch thời gian giữa hai kỷ lục. Tuy nhiên, kỷ lục nín thở 24 phút rưỡi của Budimir Buda Šobat vẫn là một khoảng thời gian dài đáng kinh ngạc.

Để đạt được kỷ lục này, thợ lặn phải mất nhiều năm chuẩn bị. Họ phải huấn luyện cơ thể bơm máu kết hợp oxy với tốc độ rất chậm để có thể duy trì oxy trong thời gian dài.

Ngay cả khi có sự hỗ trợ của oxy tinh khiết, ngưng thở tĩnh vẫn tồn tại nhiều rủi ro đối với cơ thể, đặc biệt là não bộ. Sau khoảng 18 phút thực hiện thử thách, Budimir Buda Šobat bắt đầu trải qua các cơn co thắt không tự chủ, co thắt cơ do thiếu oxy. Dù vậy, người đàn ông dũng cảm này vẫn tập trung cao độ và đếm thời gian như một cách duy trì ý thức.

Sở dĩ, Budimir Buda Šobat luôn nỗ lực thúc đẩy giới hạn của bản thân nhờ được truyền cảm hứng từ cô con gái 20 tuổi của mình.

Cô con gái đang phải chiến đấu với căn bệnh bại não, tự kỷ và động kinh khi còn nhỏ. Nỗ lực lập kỷ lục thế giới của anh cũng góp phần gây quỹ giúp cho trẻ em Sisak, một khu vực bị ảnh hưởng nặng nề bởi trận động đất mạnh làm rung chuyển Croatia vào tháng 12 năm 2020.

Hoàng Dung (lược dịch)