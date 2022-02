Ba người đi xe đạp bị con bò tót tấn công, một trong số đó bị hất tung lên trời khi đang thực hiện một cuộc đua ở California, Mỹ.

Những người đi xe đạp tham gia cuộc đua địa hình xuyên qua miền trung California, Mỹ đã trải qua kỷ niệm đáng nhớ khi chạm trán với một con bò tót.

Con bò tót hung hãn hất tung người đi xe đạp trong cuộc đua ở Mỹ

Đoạn video chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy con bò tót tức giận đang đi lang thang vào đường dành cho xe đạp. Đúng lúc đó đoàn xe đi tới, con bò hung hãn đã tấn công liên tiếp vào những người đi xe đạp.

Con bò tót đã tấn công ba người đi xe đạp và hất tung một người lên không trung. Tony Inderbitzin chính là nạn nhân chịu cú hất tung lên trời của con bò. Con bò đứng chắn ngay giữa đường đi, Tony nhìn lầm, tưởng nó chỉ là một con bò cái, nhưng hóa ra là bò đực.

Con bò nhanh chóng quay người lại và lao tới hất anh ngã nhoài xuống đất.

Richard Pepper đã quay lại toàn bộ quá trình sự việc và chia sẻ lên mạng xã hội khiến nhiều người theo dõi không khỏi thấp thỏm lo lắng.

Sự việc xảy ra khi các tay đua xe đạp thực hiện chặng đường trong cuộc đua Bianchi Rock Cobbler khắc nghiệt, diễn ra ở thành phố Bakersfield, California, Mỹ.

Chặng đường đua dài 128 km trên địa hình quanh co, các tay đua phải đối mặt với những thử thách, trong đó bao gồm cả những động vật hoang dã hung dữ trên đường.

Richard Pepper cho biết: "Trước khi cuộc đua diễn ra, các chủ trang trại đã đưa đàn bò đến phía xa của trang trại nhưng không rõ vì lý do gì con bò đực này quay trở lại và lang thang vào khu vực đường đua".

Rất may các tay đua đã về đích an toàn ngoại trừ Tony Inderbitzin. Tony Inderbitzin không bị chấn thương nghiêm trọng nhưng không thể tiếp tục hoàn thành cuộc đua. Anh cho biết: "Tôi cứ tiếp tục đi và khi cách con bò khoảng 10 mét nó bất ngờ quay lại và tấn công tôi. Tôi chưa bao giờ bị đau đến như vậy. Cổ và lưng tôi vô cùng đau nhức do con bò húc rất mạnh".

Ban tổ chức giải thích rằng đó là sự cố ngoài ý muốn và họ có thể sẽ thay đổi lộ trình trong năm sau.

Sam Ames, người đứng đầu tổ chức Bianchi Rock Cobbler cho biết: "Đây là tai nạn ngoài ý muốn. Trong chín năm tổ chức cuộc đua, chúng tôi đã vượt qua vô số con bò đực mà không xảy ra sự cố gì. Tất cả các tay đua đều an toàn, hoàn thành chuyến đi và nâng cốc ăn mừng. An toàn luôn là ưu tiên số một. Chúng tôi sẽ xem xét thay đổi lộ trình trong năm tới.

Hoàng Dung (lược dịch)