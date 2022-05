Bị mắc kẹt trong nhà nhiều ngày vì đàn ong bắp cày khổng lồ xâm chiếm

Một gia đình đã buộc phải 'cố thủ' trong nhà sau khi đàn ong bắp cày khổng lồ xâm chiếm khu vườn, toàn bộ không gian xung quanh.

Gia đình thường bị mắc kẹt trong nhà vì những lý do khó lường trước được như hệ thống an ninh trục trặc, cửa bị chặn hoặc trộm đột nhập. Việc phải ở trong nhà kéo dài cũng có thể do thiên tai như động đất, lũ lụt và tuyết rơi dày ngoài trời.

Tuy nhiên, một gia đình ở Anh buộc phải cố thủ trong nhà riêng do sự xâm nhập của những vị khách không mời mà đến.

Đàn ong bắp cày khổng lồ xâm chiếm, gia đình bị mắc kẹt trong nhà

Ngôi nhà ở Salford, Greater Manchester, Anh đang phải trải qua giai đoạn khó khăn khi không thể ra ngoài. Một đàn ong bắp cày khổng lồ bất ngờ xuất hiện ở trong vườn nhà rồi lan ra không gian xung quanh.

Các thành viên trong gia đình sợ hãi, lo lắng rằng ong bắp cày đe doạ nghiêm trọng đến sự an toàn của họ. Một số nhà hàng xóm đã di tản sang khu vực khác để tránh bị ảnh hưởng hoặc phải đóng cửa sổ, cửa ra vào cẩn thận.

Julie, người sống trong căn nhà cho biết: "Những con ong đã xuất hiện vài hôm nhưng ngày càng tồi tệ hơn. Có rất nhiều ong chúng tôi phải đóng cửa. Gia đình không thể ra ngoài, trẻ con cũng phải ở trong nhà. Chúng tôi hơi bế tắc, chúng tôi không biết phải làm gì".

Được biết, những con côn trùng bùng phát từ một tổ trên gác xép. Gia đình đã gọi điện nhờ các chuyên gia vào cuộc để giải quyết vấn đề nhưng số lượng ong bắp cày vẫn không giảm, chúng vẫn xuất hiện ở xung quanh vườn.

Ong bắp cày rất hung hãn, kích thước cơ thể to lớn, chúng có xu thế tấn công người với những vết chích đầy đau đớn, có khả năng bắn và phun nọc độc bằng ngòi vào mắt gây mù loà. Với những vết cắn có nhiều nọc độc sẽ tấn công hệ thần kinh và đe dọa tính mạng nếu không điều trị kịp thời sau khi bị đốt.

Một người phụ nữ ở Tây Ban Nha đã thiệt mạng sau khi bị ong bắp cày đốt trong vụ việc mới diễn ra hồi đầu tháng 5. Ingrid Dale, người phụ nữ xấu số bị ong đốt khi đang ăn tại một nhà hàng ở Costa Blanca. Mặc dù được các nhân viên y tế cấp cứu kịp thời nhưng cô không qua khỏi ngay tại hiện trường.

Người phụ nữ 67 tuổi đang dùng bữa tại quán rượu Hill Top ở Moraira, ngay phía bắc khu nghỉ mát nổi tiếng Benidorm. Cô cùng gia đình đang tận hưởng chuyến đi thì xảy ra sự cố. Các thành viên khác trong gia đình vẫn an toàn.

Hoàng Dung (lược dịch)